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В Курганской области отключили электроснабжение из подтопленных сел - РИА Новости, 09.04.2024
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10:33 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kurganskaya-1938770469.html
В Курганской области отключили электроснабжение из подтопленных сел
В Курганской области отключили электроснабжение из подтопленных сел - РИА Новости, 09.04.2024
В Курганской области отключили электроснабжение из подтопленных сел
Электроснабжение отключено в подтопленных селах в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области, из которых проводится эвакуация людей, сообщает... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:33
2024-04-09T10:33
происшествия
жкх
курганская область
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Электроснабжение отключено в подтопленных селах в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области, из которых проводится эвакуация людей, сообщает энергетическая компания АО "СУЭНКО". "Из-за повышения уровня воды в реках до опасных значений от электроснабжения отключены потопленные села в Звериноголовском и Притобольном округах, из которых проводится эвакуация людей", – говорится в сообщении. В компании отмечают, что отключение ЛЭП – это превентивная мера, необходимая для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Во всех филиалах "СУЭНКО" объявлен особый режим. Персонал и техника приведены в состояние готовности к нештатным ситуациям, бригады дежурят на объектах электросетевого хозяйства, которым может угрожать затопление", – уточняют также в компании. Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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происшествия, жкх, курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Курганская область, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске
В Курганской области отключили электроснабжение из подтопленных сел

Электроснабжение отключено в двух подтопленных районах Курганской области

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Электроснабжение отключено в подтопленных селах в Звериноголовском и Притобольном округах Курганской области, из которых проводится эвакуация людей, сообщает энергетическая компания АО "СУЭНКО".
«
"Из-за повышения уровня воды в реках до опасных значений от электроснабжения отключены потопленные села в Звериноголовском и Притобольном округах, из которых проводится эвакуация людей", – говорится в сообщении.
В компании отмечают, что отключение ЛЭП – это превентивная мера, необходимая для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Во всех филиалах "СУЭНКО" объявлен особый режим. Персонал и техника приведены в состояние готовности к нештатным ситуациям, бригады дежурят на объектах электросетевого хозяйства, которым может угрожать затопление", – уточняют также в компании.
Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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