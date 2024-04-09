https://ria.ru/20240409/kurgan-1938780650.html

Аэропорт Кургана работает в штатном режиме

Аэропорт Кургана работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.04.2024

Аэропорт Кургана работает в штатном режиме

Аэропорт Кургана работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в приемной воздушной гавани. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:19

2024-04-09T11:19

2024-04-09T11:19

происшествия

курган

курганская область

вадим шумков

прорыв дамбы в орске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Аэропорт Кургана работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в приемной воздушной гавани."На данный момент работаем в штатном режиме, ничего пока не поменялось, рейсы выполняются по расписанию", – сказала собеседница агентства.Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742550.html

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курган, курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске