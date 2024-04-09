https://ria.ru/20240409/kurgan-1938780650.html
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме - РИА Новости, 09.04.2024
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в приемной воздушной гавани. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:19
2024-04-09T11:19
2024-04-09T11:19
происшествия
курган
курганская область
вадим шумков
прорыв дамбы в орске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Аэропорт Кургана работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИА Новости в приемной воздушной гавани."На данный момент работаем в штатном режиме, ничего пока не поменялось, рейсы выполняются по расписанию", – сказала собеседница агентства.Глава Курганской области Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, курганская область, вадим шумков, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Курган, Курганская область, Вадим Шумков, Прорыв дамбы в Орске
Аэропорт Кургана работает в штатном режиме
Аэропорт Кургана продолжает принимать и отправлять рейсы по расписанию