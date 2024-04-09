https://ria.ru/20240409/kurgan-1938756583.html

В Кургане из музеев вывозят ценности из-за паводка

В Кургане из музеев вывозят ценности из-за паводка - РИА Новости, 09.04.2024

В Кургане из музеев вывозят ценности из-за паводка

Ценности вывозят из музеев в Кургане из-за паводка, сообщает региональное областное музейное объединение. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:38

2024-04-09T09:38

2024-04-09T09:52

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Ценности вывозят из музеев в Кургане из-за паводка, сообщает региональное областное музейное объединение. "В связи со сложившейся ситуацией с паводком в регионе и введенным режимом ЧС Дом-музей декабристов, Дом-музей В.К. Кюхельбекера и Музей истории города временно прекращают работу. Остальные музеи работают в ограниченном режиме. Проводится превентивная эвакуация музейных ценностей", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях организации. Губернатор Курганской области с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу регионального главка МЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

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происшествия, курган, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024