https://ria.ru/20240409/kurgan-1938754927.html

В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка

В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка - РИА Новости, 09.04.2024

В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка

Затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств возможно из-за паводка на реке Черная в Кургане, сообщает городская администрация. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:28

2024-04-09T09:28

2024-04-09T09:37

происшествия

курган

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств возможно из-за паводка на реке Черная в Кургане, сообщает городская администрация."От реки Черная (при подпоре реки Тобол) возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны: "Рябково", "Карчевская Роща", ДНТ "Автоузел", садоводческий кооператив "Дружба-2", СНТ "Надежда", СНТ "им. Героя Советского Союза Ф.В. Елисеева", аэропорт "Курган", - говорится в сообщении.Также уточняется, что затопить может автомобильные дороги Курган - микрорайон Смолино, Курган - микрорайон Челноково, Курган - микрорайон Тополя.Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html

https://ria.ru/20240409/detsad-1938751828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курган, наводнения в россии — 2024