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В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка - РИА Новости, 09.04.2024
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09:28 09.04.2024 (обновлено: 09:37 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938754927.html
В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка
В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка - РИА Новости, 09.04.2024
В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка
Затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств возможно из-за паводка на реке Черная в Кургане, сообщает городская администрация. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:28
2024-04-09T09:37
происшествия
курган
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств возможно из-за паводка на реке Черная в Кургане, сообщает городская администрация."От реки Черная (при подпоре реки Тобол) возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны: "Рябково", "Карчевская Роща", ДНТ "Автоузел", садоводческий кооператив "Дружба-2", СНТ "Надежда", СНТ "им. Героя Советского Союза Ф.В. Елисеева", аэропорт "Курган", - говорится в сообщении.Также уточняется, что затопить может автомобильные дороги Курган - микрорайон Смолино, Курган - микрорайон Челноково, Курган - микрорайон Тополя.Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938742107.html
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938752940.html
https://ria.ru/20240409/detsad-1938751828.html
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4.7
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происшествия, курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Наводнения в России — 2024
В Кургане возможно затопление аэропорта из-за паводка

В Кургане возможно затопление двух микрорайнов и аэропорта из-за паводка

© Фото : Вадим Шумков/ВКонтактеПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Вадим Шумков/ВКонтакте
Паводковая ситуация в городе Курган
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Затопление двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств возможно из-за паводка на реке Черная в Кургане, сообщает городская администрация.
"От реки Черная (при подпоре реки Тобол) возможно затопление следующих территорий и объектов: микрорайоны: "Рябково", "Карчевская Роща", ДНТ "Автоузел", садоводческий кооператив "Дружба-2", СНТ "Надежда", СНТ "им. Героя Советского Союза Ф.В. Елисеева", аэропорт "Курган", - говорится в сообщении.
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Уровень воды в Тоболе у Кургана вырос до 334 сантиметров
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Также уточняется, что затопить может автомобильные дороги Курган - микрорайон Смолино, Курган - микрорайон Челноково, Курган - микрорайон Тополя.
Ранее глава региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории региона режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
По данным на утро 9 апреля, уровень воды в селе Звериноголовское составляет 735 сантиметров. Неблагоприятные явления в районе Звериноголовского наступают при уровне воды в 850 сантиметров.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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ПроисшествияКурганНаводнения в России — 2024
 
 
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