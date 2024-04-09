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Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца - РИА Новости, 09.04.2024
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Культура
 
13:54 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kungurov-1938827179.html
Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца
Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца - РИА Новости, 09.04.2024
Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца
Оперный певец Евгений Кунгуров был эмоциональным и жизнерадостным человеком, но много переживал на личной почве, рассказал РИА Новости Али Левшин,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:54
2024-04-09T13:54
культура
москва
евгений кунгуров (оперный певец)
происшествия
новости культуры
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперный певец Евгений Кунгуров был эмоциональным и жизнерадостным человеком, но много переживал на личной почве, рассказал РИА Новости Али Левшин, организовывавший концерты для артиста. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой. "После Нового года на съемках мы вместе пересекались. Я с ним ездил, делал ему концерты. Я точно знаю, что он всегда был очень жизнерадостным человеком. Очень, кстати, целеустремленным. Знал свой путь, свою дорогу. Для меня это большой шок и внутреннее непонимание", - сказал собеседник агентства. По словам Левшина, Кунгуров был очень эмоциональным человеком. "Он переживал, у него были переживания на личной почве", - добавил Левшин. По его мнению, сейчас в стране наблюдается дефицит таких артистов, как Кунгуров. "Это большая потеря, так как Кунгуров был молодым, целеустремленным и талантливым артистом. Он классный, как человек редкий. На самом деле очень хорошее качество нашей, к сожалению, в непростой реальности шоу-бизнеса", - заключил он.
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москва, евгений кунгуров (оперный певец), происшествия, новости культуры
Культура, Москва, Евгений Кунгуров (оперный певец), Происшествия, Новости культуры
Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца

Организатор концертов: Кунгуров был эмоциональным и переживал на личной почве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Евгений Кунгуров
Певец Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Евгений Кунгуров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперный певец Евгений Кунгуров был эмоциональным и жизнерадостным человеком, но много переживал на личной почве, рассказал РИА Новости Али Левшин, организовывавший концерты для артиста.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой.
"После Нового года на съемках мы вместе пересекались. Я с ним ездил, делал ему концерты. Я точно знаю, что он всегда был очень жизнерадостным человеком. Очень, кстати, целеустремленным. Знал свой путь, свою дорогу. Для меня это большой шок и внутреннее непонимание", - сказал собеседник агентства.
По словам Левшина, Кунгуров был очень эмоциональным человеком. "Он переживал, у него были переживания на личной почве", - добавил Левшин.
По его мнению, сейчас в стране наблюдается дефицит таких артистов, как Кунгуров. "Это большая потеря, так как Кунгуров был молодым, целеустремленным и талантливым артистом. Он классный, как человек редкий. На самом деле очень хорошее качество нашей, к сожалению, в непростой реальности шоу-бизнеса", - заключил он.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Евгений Кунгуров
Певец Евгений Кунгуров - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Евгений Кунгуров
 
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