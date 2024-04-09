https://ria.ru/20240409/kungurov-1938827179.html

Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца

Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца - РИА Новости, 09.04.2024

Организатор концертов Кунгурова рассказал о переживаниях певца

Оперный певец Евгений Кунгуров был эмоциональным и жизнерадостным человеком, но много переживал на личной почве, рассказал РИА Новости Али Левшин,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:54

2024-04-09T13:54

2024-04-09T13:54

культура

москва

евгений кунгуров (оперный певец)

происшествия

новости культуры

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Оперный певец Евгений Кунгуров был эмоциональным и жизнерадостным человеком, но много переживал на личной почве, рассказал РИА Новости Али Левшин, организовывавший концерты для артиста. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой. "После Нового года на съемках мы вместе пересекались. Я с ним ездил, делал ему концерты. Я точно знаю, что он всегда был очень жизнерадостным человеком. Очень, кстати, целеустремленным. Знал свой путь, свою дорогу. Для меня это большой шок и внутреннее непонимание", - сказал собеседник агентства. По словам Левшина, Кунгуров был очень эмоциональным человеком. "Он переживал, у него были переживания на личной почве", - добавил Левшин. По его мнению, сейчас в стране наблюдается дефицит таких артистов, как Кунгуров. "Это большая потеря, так как Кунгуров был молодым, целеустремленным и талантливым артистом. Он классный, как человек редкий. На самом деле очень хорошее качество нашей, к сожалению, в непростой реальности шоу-бизнеса", - заключил он.

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, евгений кунгуров (оперный певец), происшествия, новости культуры