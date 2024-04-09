https://ria.ru/20240409/korpusa-1938700574.html

Ефимов: производственные корпуса построят во второй очереди "Алабушево"

Ефимов: производственные корпуса построят во второй очереди "Алабушево" - РИА Новости, 09.04.2024

Ефимов: производственные корпуса построят во второй очереди "Алабушево"

В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве будет построена вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево",... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:05

2024-04-09T11:05

2024-04-09T11:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. В рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве будет построена вторая очередь промышленного технопарка "Алабушево", который находится в ОЭЗ "Технополис Москва", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Вторую очередь промышленного технологического парка в особой экономической зоне "Технополис Москва" построят по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор возведет два производственных корпуса и административное здание. Общая площадь объекта составит не менее 50 тысяч квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что благодаря второй очереди промышленного технопарка "Алабушево" в Зеленоградском округе появится свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, то данный технопарк является первым совместным проектом особой экономической зоны "Технополис Москва" и девелопера Capital Group. В начале текущего года была введена в строй первая очередь технопарка. В нее вошли три производственных корпуса общей площадью свыше 50 тыс. кв. м. На сегодняшний день на объекте проводятся подготовительные работы на площадке второй очереди.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что в 2026 году планируется полностью завершить строительство данного объекта. В рамках программы стимулирования создания МПТ там появится не менее 2,5 тыс. новых рабочих мест. Технопарк "Алабушево" возводится с учетом потребностей будущих резидентов, которые занимаются высокотехнологичным производством.Резидентами первой очереди этого технопарка могут стать производители микроэлектроники, медоборудования, фармацевтические компании и прочие высокотехнологичные предприятия.По словам директора по правовым вопросам, члена правления компании-инвестора Владимира Галактионова, формат технопарков становится все более востребован среди российских компаний, которые занимаются высокотехнологичным производством.В Москве за 4 года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все столичные районы. Власти города заключили свыше 90 соглашений с инвесторами, в рамках которых предполагается возведение более 4,5 млн кв. м недвижимости – новые промпредприятия, логокомплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. При этом совокупно в развитие Москвы и создание МПТ запланировано привлечь более 1,4 трлн руб., что позволит создать свыше 210 тыс. новых мест для работы практически во всех отраслях экономики мегаполиса.Застройщики, желающие поучаствовать в программе, могут направить заявку через онлайн-сервис на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что по городской программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторами завершено возведение 13 объектов городской инфраструктуры, реализация проектов дала столице свыше 5 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20231223/vyruchka-1917581982.html

https://ria.ru/20240401/obekty-1936735994.html

https://ria.ru/20240212/efimov-1926607729.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)