https://ria.ru/20240409/konkurs-1938890994.html

"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса

"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса - РИА Новости, 09.04.2024

"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса

ЗАО "Эвалар" запускает конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Конкурс приурочен к прошлогодней находке на Алтае. В 2023 году российско-монгольская... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:58

2024-04-09T16:58

2024-04-09T16:58

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МОСКВА, 9 апр — Пресс-служба ЗАО "Эвалар". ЗАО "Эвалар" запускает конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Конкурс приурочен к прошлогодней находке на Алтае. В 2023 году российско-монгольская экспедиция при поддержке "Эвалар" проводила исследование трансграничной популяции снежных барсов. Ученые установили 32 фотоловушки в горах Алтая и сумели обнаружить барса, который экологам ранее не попадался. По мнению экспертов, это молодой самец. Теперь у всех желающих есть возможность принять участие в конкурсе на лучшее имя для него."Нужно отметить, что трансграничное сотрудничество – это всегда важно и актуально. Работа с монгольскими коллегами по мониторингу снежного барса на хребте Сайлюгем начата еще в 2020-м году, и сегодня, благодаря проекту компании "Эвалар", она продолжилась. По официальным данным учета за 2022 год, на Алтае зафиксировано порядка 40 барсов. Ранее нам было известно только о 4 трансграничных особях снежного барса, населяющего Сайлюгемский хребет, сейчас же благодаря усилиям компании "Эвалар", мы расширили мониторинговую сеть автоматических камер еще на 10 единиц, что позволило выявить еще одного снежного барса. Идентификация происходит по пятнам на шкуре – у каждого зверя свой рисунок, поэтому их достаточно просто отличить, если есть подходящая часть тела. Чаще всего определение происходит по пятнам на хвосте", - рассказал заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.У нового барса еще нет имени – его сможет придумать любой желающий, который победит в конкурсе, проходящем с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Финалистов выберут участники жюри, состоящего из экологов, звезд театра и кино, а победителя определит народное голосование. Именно этот счастливчик получит уникальную возможность посетить места обитания снежного барса, проверить фотоловушки, а, возможно, и лично встретиться с барсом, которому придумал имя.Информации о правилах проведения конкурса, количестве, сроках, месте и порядке получения призов здесь.Реклама, ЗАО "Эвалар", erid: 4CQwVszH9pWwoxXjA3iПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы