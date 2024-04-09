Рейтинг@Mail.ru
"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
16:58 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/konkurs-1938890994.html
"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса
"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса - РИА Новости, 09.04.2024
"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса
ЗАО "Эвалар" запускает конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Конкурс приурочен к прошлогодней находке на Алтае. В 2023 году российско-монгольская... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:58
2024-04-09T16:58
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938889878_56:19:1353:748_1920x0_80_0_0_6d2a2b7f473285a0e921693f473fd259.jpg
МОСКВА, 9 апр — Пресс-служба ЗАО "Эвалар". ЗАО "Эвалар" запускает конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Конкурс приурочен к прошлогодней находке на Алтае. В 2023 году российско-монгольская экспедиция при поддержке "Эвалар" проводила исследование трансграничной популяции снежных барсов. Ученые установили 32 фотоловушки в горах Алтая и сумели обнаружить барса, который экологам ранее не попадался. По мнению экспертов, это молодой самец. Теперь у всех желающих есть возможность принять участие в конкурсе на лучшее имя для него."Нужно отметить, что трансграничное сотрудничество – это всегда важно и актуально. Работа с монгольскими коллегами по мониторингу снежного барса на хребте Сайлюгем начата еще в 2020-м году, и сегодня, благодаря проекту компании "Эвалар", она продолжилась. По официальным данным учета за 2022 год, на Алтае зафиксировано порядка 40 барсов. Ранее нам было известно только о 4 трансграничных особях снежного барса, населяющего Сайлюгемский хребет, сейчас же благодаря усилиям компании "Эвалар", мы расширили мониторинговую сеть автоматических камер еще на 10 единиц, что позволило выявить еще одного снежного барса. Идентификация происходит по пятнам на шкуре – у каждого зверя свой рисунок, поэтому их достаточно просто отличить, если есть подходящая часть тела. Чаще всего определение происходит по пятнам на хвосте", - рассказал заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.У нового барса еще нет имени – его сможет придумать любой желающий, который победит в конкурсе, проходящем с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Финалистов выберут участники жюри, состоящего из экологов, звезд театра и кино, а победителя определит народное голосование. Именно этот счастливчик получит уникальную возможность посетить места обитания снежного барса, проверить фотоловушки, а, возможно, и лично встретиться с барсом, которому придумал имя.Информации о правилах проведения конкурса, количестве, сроках, месте и порядке получения призов здесь.Реклама, ЗАО "Эвалар", erid: 4CQwVszH9pWwoxXjA3iПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938889878_139:0:1298:869_1920x0_80_0_0_88e16d6f4c4cd54f3f6dc999b39d1df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

"Эвалар" запускает конкурс на лучшее имя для снежного барса

© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"Снежный барс
Снежный барс
© Фото предоставлено пресс-службой ЗАО "Эвалар"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — Пресс-служба ЗАО "Эвалар". ЗАО "Эвалар" запускает конкурс (18+) на лучшее имя для снежного барса. Конкурс приурочен к прошлогодней находке на Алтае. В 2023 году российско-монгольская экспедиция при поддержке "Эвалар" проводила исследование трансграничной популяции снежных барсов. Ученые установили 32 фотоловушки в горах Алтая и сумели обнаружить барса, который экологам ранее не попадался. По мнению экспертов, это молодой самец. Теперь у всех желающих есть возможность принять участие в конкурсе на лучшее имя для него.
"Нужно отметить, что трансграничное сотрудничество – это всегда важно и актуально. Работа с монгольскими коллегами по мониторингу снежного барса на хребте Сайлюгем начата еще в 2020-м году, и сегодня, благодаря проекту компании "Эвалар", она продолжилась. По официальным данным учета за 2022 год, на Алтае зафиксировано порядка 40 барсов. Ранее нам было известно только о 4 трансграничных особях снежного барса, населяющего Сайлюгемский хребет, сейчас же благодаря усилиям компании "Эвалар", мы расширили мониторинговую сеть автоматических камер еще на 10 единиц, что позволило выявить еще одного снежного барса. Идентификация происходит по пятнам на шкуре – у каждого зверя свой рисунок, поэтому их достаточно просто отличить, если есть подходящая часть тела. Чаще всего определение происходит по пятнам на хвосте", - рассказал заместитель директора национального парка "Сайлюгемский" Денис Гуляев.
У нового барса еще нет имени – его сможет придумать любой желающий, который победит в конкурсе, проходящем с 8 апреля по 24 июня 2024 года. Финалистов выберут участники жюри, состоящего из экологов, звезд театра и кино, а победителя определит народное голосование. Именно этот счастливчик получит уникальную возможность посетить места обитания снежного барса, проверить фотоловушки, а, возможно, и лично встретиться с барсом, которому придумал имя.
Информации о правилах проведения конкурса, количестве, сроках, месте и порядке получения призов здесь.
Реклама, ЗАО "Эвалар", erid: 4CQwVszH9pWwoxXjA3i
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала