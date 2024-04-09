https://ria.ru/20240409/konferentsiya-1938949466.html

Байден примет участие в мирной конференции по Украине

Байден примет участие в мирной конференции по Украине - РИА Новости, 09.04.2024

Байден примет участие в мирной конференции по Украине

Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария, сообщило во вторник издание Neue Zürcher... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:12

2024-04-09T21:12

2024-04-09T21:12

в мире

россия

украина

швейцария

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джо байден

андрей ермак

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует принять участие в мирной конференции по Украине, которую организовывает Швейцария, сообщило во вторник издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). "Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции", - пишет издание. При этом NZZ подчеркивает, что официальные подтверждения в таких случаях обычно делаются незадолго до мероприятия - тем более, что Швейцария и Украине пока еще не разослали приглашения сторонам, которые должны принять участие в конференции. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932794955.html

https://ria.ru/20240409/sammit-1938884208.html

https://ria.ru/20240224/shveytsariya-1929267731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, швейцария, владимир зеленский, джо байден, андрей ермак