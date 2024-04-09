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Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза
Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза - РИА Новости, 09.04.2024
Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза
Научно-производственная компания "Полимер-Компаунд" запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T16:31
2024-04-09T16:31
2024-04-09T16:31
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Научно-производственная компания "Полимер-Компаунд" запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности, благодаря запуску удалось нарастить мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба правительства Томской области. Генеральный директор ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд" Анатолий Чернов рассказал, что заем Фонда развития промышленности помог в обновлении парка технологического оборудования. Благодаря чему удалось нарастить мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, а после выхода на проектную мощность выпуск составит почти 12 тысяч тонн. "Все технические решения, используемые при выпуске композиций, разработаны нашими специалистами, а композиционные материалы предприятия по своим свойствам сопоставимы с лучшими зарубежными образцами", - сказал Чернов, его цитирует пресс-служба. Выпускаемые предприятием композиционные материалы используются при изготовлении покрытий магистральных трубопроводов нефти и газа, электротехнических изделий, труб, применяемых при добыче полезных ископаемых. Кроме того, они нужны при выпуске оболочек и изоляций силовых, гибких и огнестойких кабельных изделий, в том числе для прокладки в местах с большим количеством людей. Инвестиции в замену оборудования превысили 115 миллионов рублей, из них 77 миллионов рублей предприятию предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе "Производительность труда".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Научно-производственная компания "Полимер-Компаунд" запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности, благодаря запуску удалось нарастить мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба правительства Томской области.
Генеральный директор ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд" Анатолий Чернов рассказал, что заем Фонда развития промышленности
помог в обновлении парка технологического оборудования. Благодаря чему удалось нарастить мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, а после выхода на проектную мощность выпуск составит почти 12 тысяч тонн.
"Все технические решения, используемые при выпуске композиций, разработаны нашими специалистами, а композиционные материалы предприятия по своим свойствам сопоставимы с лучшими зарубежными образцами", - сказал Чернов, его цитирует пресс-служба.
Выпускаемые предприятием композиционные материалы используются при изготовлении покрытий магистральных трубопроводов нефти и газа, электротехнических изделий, труб, применяемых при добыче полезных ископаемых. Кроме того, они нужны при выпуске оболочек и изоляций силовых, гибких и огнестойких кабельных изделий, в том числе для прокладки в местах с большим количеством людей.
Инвестиции в замену оборудования превысили 115 миллионов рублей, из них 77 миллионов рублей предприятию предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе "Производительность труда".