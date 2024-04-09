https://ria.ru/20240409/kompozity-1938879968.html

Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза

Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза - РИА Новости, 09.04.2024

Производитель томских композиционных продуктов нарастил мощности в 1,2 раза

Научно-производственная компания "Полимер-Компаунд" запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:31

2024-04-09T16:31

2024-04-09T16:31

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Научно-производственная компания "Полимер-Компаунд" запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности, благодаря запуску удалось нарастить мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба правительства Томской области. Генеральный директор ЗАО "НПК "Полимер-Компаунд" Анатолий Чернов рассказал, что заем Фонда развития промышленности помог в обновлении парка технологического оборудования. Благодаря чему удалось нарастить мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, а после выхода на проектную мощность выпуск составит почти 12 тысяч тонн. "Все технические решения, используемые при выпуске композиций, разработаны нашими специалистами, а композиционные материалы предприятия по своим свойствам сопоставимы с лучшими зарубежными образцами", - сказал Чернов, его цитирует пресс-служба. Выпускаемые предприятием композиционные материалы используются при изготовлении покрытий магистральных трубопроводов нефти и газа, электротехнических изделий, труб, применяемых при добыче полезных ископаемых. Кроме того, они нужны при выпуске оболочек и изоляций силовых, гибких и огнестойких кабельных изделий, в том числе для прокладки в местах с большим количеством людей. Инвестиции в замену оборудования превысили 115 миллионов рублей, из них 77 миллионов рублей предприятию предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе "Производительность труда".

https://ria.ru/20240408/mikrozaymy-1938607177.html

томск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

томск, томская область, фонд развития промышленности, технологии, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес