https://ria.ru/20240409/kitay-1938816620.html

Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России

Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России - РИА Новости, 09.04.2024

Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России

Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:20

2024-04-09T13:20

2024-04-09T13:25

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай."Китайский лидер (Си Цзиньпин) приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику", - сообщил МИД РФ по итогам визита Лаврова в Китай, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика