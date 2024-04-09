https://ria.ru/20240409/kitay-1938816620.html
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России - РИА Новости, 09.04.2024
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России
Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:20
2024-04-09T13:20
2024-04-09T13:25
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай."Китайский лидер (Си Цзиньпин) приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику", - сообщил МИД РФ по итогам визита Лаврова в Китай, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20240319/pozdravlenie-1934146930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России
МИД России: Путина ожидают в Китае с государственным визитом в этом году