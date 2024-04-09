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Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России - РИА Новости, 09.04.2024
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13:20 09.04.2024 (обновлено: 13:25 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kitay-1938816620.html
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России - РИА Новости, 09.04.2024
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России
Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:20
2024-04-09T13:25
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай."Китайский лидер (Си Цзиньпин) приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику", - сообщил МИД РФ по итогам визита Лаврова в Китай, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем КНР Си Цзиньпином.
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Путина ждут в Китае с визитом до конца года, сообщил МИД России

МИД России: Путина ожидают в Китае с государственным визитом в этом году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году, сообщил МИД РФ по итогам визита главы МИД Сергея Лаврова в Китай.
"Китайский лидер (Си Цзиньпин) приветствовал прибытие Сергея Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую народную республику", - сообщил МИД РФ по итогам визита Лаврова в Китай, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Китайские СМИ объяснили поздравление Путина Си Цзиньпином
19 марта, 07:42
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
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