https://ria.ru/20240409/kitay-1938757601.html

МИД Китая оценил роль страны на международной арене

МИД Китая оценил роль страны на международной арене - РИА Новости, 09.04.2024

МИД Китая оценил роль страны на международной арене

Китай играет конструктивную роль на международной арене и никогда не подливает масло в огонь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:43

2024-04-09T09:43

2024-04-09T09:43

в мире

китай

россия

ван и (политик)

сергей лавров

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай играет конструктивную роль на международной арене и никогда не подливает масло в огонь, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Будучи силой мира и стабильности, Китай придерживается того, чтобы играть конструктивную роль на международной арене и в многосторонних вопросах, никогда не подливает масло в огонь, не говоря уже о выгоде", - сказал Ван И. Он также отметил, что будучи ответственным крупным государством, Китай всегда исходит из существа дела и определяет свою позицию самостоятельно.

https://ria.ru/20240409/kitay-1938741452.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров