https://ria.ru/20240409/kitay-1938749722.html

Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И

Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024

Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И

Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, НАТО не должна протягивать в регион свои руки, заявил пресс-конференции во вторник министр... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:51

2024-04-09T08:51

2024-04-09T08:51

в мире

китай

атр

ван и (политик)

нато

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, НАТО не должна протягивать в регион свои руки, заявил пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым "узким кругам", занимающимся блоковым противостоянием, это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что любые заявления и действия в пользу конфронтации не пользуются популярностью и не имеют будущего в АТР.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html

китай

атр

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, атр, ван и (политик), нато