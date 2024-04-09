https://ria.ru/20240409/kitay-1938749722.html
Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И
Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И - РИА Новости, 09.04.2024
Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И
Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, НАТО не должна протягивать в регион свои руки, заявил пресс-конференции во вторник министр... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:51
2024-04-09T08:51
2024-04-09T08:51
в мире
китай
атр
ван и (политик)
нато
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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, НАТО не должна протягивать в регион свои руки, заявил пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И. "Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым "узким кругам", занимающимся блоковым противостоянием, это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - заявил Ван И. Он подчеркнул, что любые заявления и действия в пользу конфронтации не пользуются популярностью и не имеют будущего в АТР.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934838760.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, атр, ван и (политик), нато
В мире, Китай, АТР, Ван И (политик), НАТО
Китай выступает против блокового противостояния, заявил Ван И
Глава МИД Китая Ван И: НАТО не должна протягивать в АТР свои руки
ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Китай выступает против блокового противостояния, особенно в АТР, НАТО не должна протягивать в регион свои руки, заявил пресс-конференции во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.
"Необходимо придерживаться настоящей многосторонности и противостоять любым "узким кругам", занимающимся блоковым противостоянием, это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мы находимся. НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что любые заявления и действия в пользу конфронтации не пользуются популярностью и не имеют будущего в АТР.