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Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы
Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы - РИА Новости, 09.04.2024
Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы
РИА Новости. РФ И КИТАЙ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА КРУПНЫХ И МАЛЫХ СТРАН, ПРОТИВОСТОЯТЬ ГЕГЕМОНИИ И ПОЛИТИКЕ СИЛЫ - ГЛАВА МИД КНР РИА Новости, 09.04.2024
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РИА Новости. РФ И КИТАЙ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА КРУПНЫХ И МАЛЫХ СТРАН, ПРОТИВОСТОЯТЬ ГЕГЕМОНИИ И ПОЛИТИКЕ СИЛЫ - ГЛАВА МИД КНРРОССИЯ И КИТАЙ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ МЕНТАЛИТЕТУ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ, ГЕГЕМОНИИ И ЗАПУГИВАНИЮ - ГЛАВА МИД КНР
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Ван И: надо придерживаться принципа равенства крупных и малых стран