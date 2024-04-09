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Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы - РИА Новости, 09.04.2024
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07:54 09.04.2024 (обновлено: 07:56 09.04.2024)
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Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы
Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы - РИА Новости, 09.04.2024
Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы
РИА Новости. РФ И КИТАЙ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА КРУПНЫХ И МАЛЫХ СТРАН, ПРОТИВОСТОЯТЬ ГЕГЕМОНИИ И ПОЛИТИКЕ СИЛЫ - ГЛАВА МИД КНР РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:54
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РИА Новости. РФ И КИТАЙ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА КРУПНЫХ И МАЛЫХ СТРАН, ПРОТИВОСТОЯТЬ ГЕГЕМОНИИ И ПОЛИТИКЕ СИЛЫ - ГЛАВА МИД КНРРОССИЯ И КИТАЙ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ МЕНТАЛИТЕТУ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ, ГЕГЕМОНИИ И ЗАПУГИВАНИЮ - ГЛАВА МИД КНР
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Дарья Буймова
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Ван И призвал противостоять гегемонии и политике силы

Ван И: надо придерживаться принципа равенства крупных и малых стран

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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РИА Новости. РФ И КИТАЙ СЧИТАЮТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА КРУПНЫХ И МАЛЫХ СТРАН, ПРОТИВОСТОЯТЬ ГЕГЕМОНИИ И ПОЛИТИКЕ СИЛЫ - ГЛАВА МИД КНР
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