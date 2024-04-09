https://ria.ru/20240409/kitay-1938744295.html

Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая

Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 09.04.2024

Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая

Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:42

2024-04-09T07:42

2024-04-09T08:01

китай

россия

в мире

ван и (политик)

сергей лавров

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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым."В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипотношений, за прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными", - сказал Ван И.

https://ria.ru/20240409/lavrov-1938739551.html

китай

россия

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2024

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китай, россия, в мире, ван и (политик), сергей лавров