https://ria.ru/20240409/kitay-1938744295.html
Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая
Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 09.04.2024
Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая
Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:42
2024-04-09T07:42
2024-04-09T08:01
китай
россия
в мире
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 9 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым."В этом году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипотношений, за прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20240409/lavrov-1938739551.html
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китай, россия, в мире, ван и (политик), сергей лавров
Китай, Россия, В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров
Глава МИД КНР рассказал о развитии отношений России и Китая
Ван И: отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными