https://ria.ru/20240409/kharkov-1938855064.html
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 09.04.2024
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T15:12
2024-04-09T15:12
2024-04-09T15:12
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Взрывы в центральной части города подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. С 14.11 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове слышны взрывы на фоне воздушной тревоги