https://ria.ru/20240409/kharkov-1938855064.html

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 09.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T15:12

2024-04-09T15:12

2024-04-09T15:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Взрывы раздаются в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Взрывы в центральной части города подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. С 14.11 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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Кирилл Волков

в мире, харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы украины