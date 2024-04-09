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Путин примет доклад у главы Башкортостана - РИА Новости, 09.04.2024
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12:39 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/khabirov-1938804548.html
Путин примет доклад у главы Башкортостана
Путин примет доклад у главы Башкортостана - РИА Новости, 09.04.2024
Путин примет доклад у главы Башкортостана
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:39
2024-04-09T12:39
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
радий хабиров
республика башкортостан
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у президента запланирован целый ряд таких достаточно рутинных встреч и совещаний в Кремле. Будет у него с докладом также руководитель Башкирии Хабиров. Президент традиционно продолжает свою работу с регионами", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что Хабиров доложит Путину о положении дел в республике. Остальные встречи президента будут непубличными, заключил Песков.
https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html
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политика, дмитрий песков, россия, владимир путин, радий хабиров, республика башкортостан
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Путин примет доклад у главы Башкортостана

Песков: Хабиров расскажет Путину о положении дел в Башкортостане

© POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (слева)
 Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (слева)
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров (слева). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента запланирован целый ряд таких достаточно рутинных встреч и совещаний в Кремле. Будет у него с докладом также руководитель Башкирии Хабиров. Президент традиционно продолжает свою работу с регионами", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Хабиров доложит Путину о положении дел в республике. Остальные встречи президента будут непубличными, заключил Песков.
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ПолитикаДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
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