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Путин примет доклад у главы Башкортостана
Путин примет доклад у главы Башкортостана - РИА Новости, 09.04.2024
Путин примет доклад у главы Башкортостана
Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T12:39
2024-04-09T12:39
2024-04-09T12:39
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
радий хабиров
республика башкортостан
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у президента запланирован целый ряд таких достаточно рутинных встреч и совещаний в Кремле. Будет у него с докладом также руководитель Башкирии Хабиров. Президент традиционно продолжает свою работу с регионами", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что Хабиров доложит Путину о положении дел в республике. Остальные встречи президента будут непубличными, заключил Песков.
https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, россия, владимир путин, радий хабиров, республика башкортостан
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Путин примет доклад у главы Башкортостана
Песков: Хабиров расскажет Путину о положении дел в Башкортостане
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента запланирован целый ряд таких достаточно рутинных встреч и совещаний в Кремле. Будет у него с докладом также руководитель Башкирии Хабиров. Президент традиционно продолжает свою работу с регионами", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Хабиров доложит Путину о положении дел в республике. Остальные встречи президента будут непубличными, заключил Песков.