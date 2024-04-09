https://ria.ru/20240409/khabirov-1938804548.html

Путин примет доклад у главы Башкортостана

Путин примет доклад у главы Башкортостана - РИА Новости, 09.04.2024

Путин примет доклад у главы Башкортостана

Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:39

2024-04-09T12:39

2024-04-09T12:39

политика

дмитрий песков

россия

владимир путин

радий хабиров

республика башкортостан

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Башкирии Радия Хабирова, который расскажет о положении дел в республике, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у президента запланирован целый ряд таких достаточно рутинных встреч и совещаний в Кремле. Будет у него с докладом также руководитель Башкирии Хабиров. Президент традиционно продолжает свою работу с регионами", - сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что Хабиров доложит Путину о положении дел в республике. Остальные встречи президента будут непубличными, заключил Песков.

https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html

россия

республика башкортостан

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, дмитрий песков, россия, владимир путин, радий хабиров, республика башкортостан