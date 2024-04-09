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В Карелии расширили категории безработных для получения помощи на свое дело - РИА Новости, 09.04.2024
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17:42 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kategorii-1938899144.html
В Карелии расширили категории безработных для получения помощи на свое дело
В Карелии расширили категории безработных для получения помощи на свое дело - РИА Новости, 09.04.2024
В Карелии расширили категории безработных для получения помощи на свое дело
Многодетные родители смогут получить 250 тысяч рублей при открытии своего дела в Карелии, а родители детей, которые пострадали от агрессии Украины, - 300 тысяч... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:42
2024-04-09T17:42
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республика карелия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Многодетные родители смогут получить 250 тысяч рублей при открытии своего дела в Карелии, а родители детей, которые пострадали от агрессии Украины, - 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия. "Очень важно помочь людям сделать первый шаг в предпринимательство и поддержать их инициативу", - считает глава региона Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в республике предусмотрена финансовая помощь до 400 тысяч рублей при открытии собственного дела безработными гражданами. На повышенный размер помощи могут рассчитывать участники СВО и члены их семей. В прошлом году 630 безработных граждан открыли собственное дело при финансовой поддержке службы занятости. Из них 73 – молодежь в возрасте до 25 лет, а также 8 участников СВО и членов их семей. Более 80 безработных граждан с начала этого года защитили бизнес-планы на открытие собственного дела.
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твой бизнес – новости, республика карелия, артур парфенчиков, бизнес, сво
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, Бизнес, СВО

В Карелии расширили категории безработных для получения помощи на свое дело

© iStock.com / Borisenkov AndreiЖенщина с ребенком гуляет в лесу
Женщина с ребенком гуляет в лесу - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© iStock.com / Borisenkov Andrei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Многодетные родители смогут получить 250 тысяч рублей при открытии своего дела в Карелии, а родители детей, которые пострадали от агрессии Украины, - 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Республики Карелия.
"Очень важно помочь людям сделать первый шаг в предпринимательство и поддержать их инициативу", - считает глава региона Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в республике предусмотрена финансовая помощь до 400 тысяч рублей при открытии собственного дела безработными гражданами. На повышенный размер помощи могут рассчитывать участники СВО и члены их семей.
В прошлом году 630 безработных граждан открыли собственное дело при финансовой поддержке службы занятости. Из них 73 – молодежь в возрасте до 25 лет, а также 8 участников СВО и членов их семей.
Более 80 безработных граждан с начала этого года защитили бизнес-планы на открытие собственного дела.
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