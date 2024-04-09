Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы
Власти сообщили о кредитных каникулах для пострадавших от паводка в Оренбуржье
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
УФА, 9 апр – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Оренбуржье могут воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга в Telegram-каналах.
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"Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", - сообщают мэрии.
Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличие у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже. Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, информируют городские власти.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.