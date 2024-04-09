https://ria.ru/20240409/kanikuly-1938915640.html

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы - РИА Новости, 09.04.2024

Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы

Пострадавшие от паводка в Оренбуржье могут воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:12

2024-04-09T18:12

2024-04-09T18:17

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

происшествия

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Оренбуржье могут воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга в Telegram-каналах."Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", - сообщают мэрии.Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличие у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже. Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, информируют городские власти.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия