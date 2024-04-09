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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы - РИА Новости, 09.04.2024
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18:12 09.04.2024 (обновлено: 18:17 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/kanikuly-1938915640.html
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы - РИА Новости, 09.04.2024
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы
Пострадавшие от паводка в Оренбуржье могут воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:12
2024-04-09T18:17
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
происшествия
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Оренбуржье могут воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга в Telegram-каналах."Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", - сообщают мэрии.Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличие у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже. Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, информируют городские власти.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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прорыв дамбы в орске, оренбургская область, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Происшествия
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы

Власти сообщили о кредитных каникулах для пострадавших от паводка в Оренбуржье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подтопленная стела на въезде в Оренбургскую область
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Оренбуржье могут воспользоваться кредитными каникулами, сообщили в администрации частично затопленных Орска и Оренбурга в Telegram-каналах.
«
"Пострадавшие от паводка могут воспользоваться кредитными каникулами. По закону оформить отсрочку по кредитным платежам могут заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации федерального, регионального или муниципального характера, в том числе паводка. Чтобы оформить каникулы, необходимо подтвердить право на льготу", - сообщают мэрии.
Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличие у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже. Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам — вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, информируют городские власти.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
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