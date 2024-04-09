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Эксперт рассказал о "скамейке запасных" кандидатов в президенты США - РИА Новости, 09.04.2024
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18:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kandidaty-1938917265.html
Эксперт рассказал о "скамейке запасных" кандидатов в президенты США
Эксперт рассказал о "скамейке запасных" кандидатов в президенты США - РИА Новости, 09.04.2024
Эксперт рассказал о "скамейке запасных" кандидатов в президенты США
Основных кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в случае смерти могут заменить губернатор Флориды Рон Десантис и губернатор Калифорнии Гэвин... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T18:16
2024-04-09T18:16
сша
калифорния
флорида
дональд трамп
рон десантис
гэвин ньюсом
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Основных кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в случае смерти могут заменить губернатор Флориды Рон Десантис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом соответственно, но вице-президент Камала Харрис из-за своей непопулярности в стране едва ли станет кандидатом от демократов в такой ситуации, предположил заместитель директора по научной работе Института США и Канады РАН, старший научный сотрудник Андрей Евсеенко. На мероприятии в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" он отметил, что "скамейка запасных" у обеих партий очень ограниченная. По мнению эксперта, подбирать альтернативу будут только уже после того, как кто-то из основных кандидатов "запнется или будет пристрелен". "В такой ситуации теоретически господин Десантис может попытать счастья, потому что его дискурс, вбросы, которые можно назвать "околотрампистскими", не работают при живом Дональде Трампе. Он пытается говорить те же вещи, играть на тех же настроениях аудитории", - объяснил Евсеенко. Он добавил, что среди демократов "могут теоретически выстрелить" позиции губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома как запасного кандидата в президенты. "Гипотетический потенциал" кандидата есть у экс-первой леди Мишель Обамы, но попытки его реализовать сейчас не наблюдаются, отметил эксперт. "Что касается Камалы Харрис, я настроен скептически в случае какого-то плана "Б". У нее высокий антирейтинг, она абсолютно провалила иммиграционную политику США - это была ее прямая сфера ответственности", - сказал Евсеенко. По его словам, среди обеих партий наблюдается "проблема лидерства", при которой политики либо слишком радикальные для широкого избирателя, либо недостаточно харизматичные.
https://ria.ru/20240407/klinton-1938334898.html
https://ria.ru/20240103/tramp-1919625305.html
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сша, калифорния, флорида, дональд трамп, рон десантис, гэвин ньюсом
США, Калифорния, Флорида, Дональд Трамп, Рон Десантис, Гэвин Ньюсом
Эксперт рассказал о "скамейке запасных" кандидатов в президенты США

Эксперт: кандидата Трампа может заменить Рон Десантис, Байдена — Гэвин Ньюсом

© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Репортаж о выборах в США . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Основных кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена в случае смерти могут заменить губернатор Флориды Рон Десантис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом соответственно, но вице-президент Камала Харрис из-за своей непопулярности в стране едва ли станет кандидатом от демократов в такой ситуации, предположил заместитель директора по научной работе Института США и Канады РАН, старший научный сотрудник Андрей Евсеенко.
На мероприятии в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" он отметил, что "скамейка запасных" у обеих партий очень ограниченная. По мнению эксперта, подбирать альтернативу будут только уже после того, как кто-то из основных кандидатов "запнется или будет пристрелен".
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«
"В такой ситуации теоретически господин Десантис может попытать счастья, потому что его дискурс, вбросы, которые можно назвать "околотрампистскими", не работают при живом Дональде Трампе. Он пытается говорить те же вещи, играть на тех же настроениях аудитории", - объяснил Евсеенко.
Он добавил, что среди демократов "могут теоретически выстрелить" позиции губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома как запасного кандидата в президенты. "Гипотетический потенциал" кандидата есть у экс-первой леди Мишель Обамы, но попытки его реализовать сейчас не наблюдаются, отметил эксперт.
«
"Что касается Камалы Харрис, я настроен скептически в случае какого-то плана "Б". У нее высокий антирейтинг, она абсолютно провалила иммиграционную политику США - это была ее прямая сфера ответственности", - сказал Евсеенко.
По его словам, среди обеих партий наблюдается "проблема лидерства", при которой политики либо слишком радикальные для широкого избирателя, либо недостаточно харизматичные.
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СШАКалифорнияФлоридаДональд ТрампРон ДесантисГэвин Ньюсом
 
 
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