https://ria.ru/20240409/kamchatka-1938769150.html
На побережье Камчатки может затопить низменности
На побережье Камчатки может затопить низменности - РИА Новости, 09.04.2024
На побережье Камчатки может затопить низменности
Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:27
2024-04-09T10:27
2024-04-09T10:27
происшествия
камчатка
берингово море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918713372_0:228:3199:2027_1920x0_80_0_0_1a86255a9d15d70f19582391d5789173.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "10 апреля, в период с 4.00 до 7.00 (с 19.00 до 11.00 мск), а также с 17.00 до 19.00 (с 08.00 до 11.00 мск), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаной косы морской водой, а также затопление низменных участков из-за волнения Берингова моря. Явление прогнозируется на участках сёл Апука и Корф Олюторского муниципального района", - говорится в сообщении. Автовладельцам рекомендовано не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону. Циклон, несущий мокрый снег и ветер обрушится на Камчатку в ночь на 10 апреля. В регионе уже объявлена повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин.
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938738870.html
https://ria.ru/20240228/kamchatka-1929890313.html
камчатка
берингово море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918713372_451:103:3045:2048_1920x0_80_0_0_57280b40009ed91a847f645b24dcd09a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, берингово море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Берингово море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На побережье Камчатки может затопить низменности
Волны в Беринговом море могут затопить низменности на побережье Камчатки
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"10 апреля, в период с 4.00 до 7.00 (с 19.00 до 11.00 мск), а также с 17.00 до 19.00 (с 08.00 до 11.00 мск), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаной косы морской водой, а также затопление низменных участков из-за волнения Берингова моря. Явление прогнозируется на участках сёл Апука и Корф Олюторского муниципального района", - говорится в сообщении.
Автовладельцам рекомендовано не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону.
Циклон, несущий мокрый снег и ветер обрушится на Камчатку в ночь на 10 апреля. В регионе уже объявлена повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин.