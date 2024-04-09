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На побережье Камчатки может затопить низменности - РИА Новости, 09.04.2024
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10:27 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/kamchatka-1938769150.html
На побережье Камчатки может затопить низменности
На побережье Камчатки может затопить низменности - РИА Новости, 09.04.2024
На побережье Камчатки может затопить низменности
Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:27
2024-04-09T10:27
происшествия
камчатка
берингово море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "10 апреля, в период с 4.00 до 7.00 (с 19.00 до 11.00 мск), а также с 17.00 до 19.00 (с 08.00 до 11.00 мск), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаной косы морской водой, а также затопление низменных участков из-за волнения Берингова моря. Явление прогнозируется на участках сёл Апука и Корф Олюторского муниципального района", - говорится в сообщении. Автовладельцам рекомендовано не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону. Циклон, несущий мокрый снег и ветер обрушится на Камчатку в ночь на 10 апреля. В регионе уже объявлена повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин.
https://ria.ru/20240409/opasnost-1938738870.html
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происшествия, камчатка, берингово море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Берингово море, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На побережье Камчатки может затопить низменности

Волны в Беринговом море могут затопить низменности на побережье Камчатки

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"10 апреля, в период с 4.00 до 7.00 (с 19.00 до 11.00 мск), а также с 17.00 до 19.00 (с 08.00 до 11.00 мск), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаной косы морской водой, а также затопление низменных участков из-за волнения Берингова моря. Явление прогнозируется на участках сёл Апука и Корф Олюторского муниципального района", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКамчаткаБерингово мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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