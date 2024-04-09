https://ria.ru/20240409/kamchatka-1938769150.html

На побережье Камчатки может затопить низменности

На побережье Камчатки может затопить низменности - РИА Новости, 09.04.2024

На побережье Камчатки может затопить низменности

Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T10:27

2024-04-09T10:27

2024-04-09T10:27

происшествия

камчатка

берингово море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр – РИА Новости. Подтопление низменных участков возможно на побережье Камчатки из-за волнения в Беринговом море, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "10 апреля, в период с 4.00 до 7.00 (с 19.00 до 11.00 мск), а также с 17.00 до 19.00 (с 08.00 до 11.00 мск), на северо-восточном побережье Камчатки ожидается перелив песчаной косы морской водой, а также затопление низменных участков из-за волнения Берингова моря. Явление прогнозируется на участках сёл Апука и Корф Олюторского муниципального района", - говорится в сообщении. Автовладельцам рекомендовано не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону. Циклон, несущий мокрый снег и ветер обрушится на Камчатку в ночь на 10 апреля. В регионе уже объявлена повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин.

https://ria.ru/20240409/opasnost-1938738870.html

https://ria.ru/20240228/kamchatka-1929890313.html

камчатка

берингово море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, берингово море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)