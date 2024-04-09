https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

"В нас плевали украинские нацисты": как в Риме показали фильм про Донбасс

"В нас плевали украинские нацисты": как в Риме показали фильм про Донбасс - РИА Новости, 09.04.2024

"В нас плевали украинские нацисты": как в Риме показали фильм про Донбасс

В выходные в Риме и Кальяри, несмотря на манифестации украинских националистов, прошли первые показы документального проекта телеканала RT "Донбасс. Вчера,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:04

культура

анна сорока

захар прилепин

валентина лисица

нато

донбасс

рим

италия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. В выходные в Риме и Кальяри, несмотря на манифестации украинских националистов, прошли первые показы документального проекта телеканала RT "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра". Залы были полные, зрители по видеосвязи задавали вопросы организаторам мероприятий и режиссеру картины. О том, почему итальянцы так рвутся смотреть подобные фильмы и что они думают о препятствующих этому украинцах, в интервью РИА Новости рассказали журналист Винченцо Лоруссо, который в начале СВО отправился в Луганск, и его супруга Светлана.Винченцо Лоруссо:— Хотя о предстоящем показе не писала ни одна итальянская газета и не упомянуло ни одно радио, более 120 человек собрались в зале Театра Флавио в Риме посмотреть фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра". Мы с женой Светланой озвучили его на итальянском языке. Действительно, правда как вода — всегда найдет выход! И это очень важно. Ведь этот проект — не только произведение искусства, но и оружие, которое поможет нам победить. Начало положено.Группе украинцев, которые оскорбляли участников показа, плевали в них, скандировали "Слава Украине!", не удалось испортить и сорвать мероприятие. В Италии по закону любую манифестацию нужно согласовать. А так как митингующих, этих героев-воинов и диванных бойцов, была горстка, им разрешили собраться на узкой улочке, ведущей к театру. Но полиция нас охраняла, дежурила с начала показа и до конца мероприятия.Светлана, уроженка ЛНР, жена Винченцо:— Зал был полный. Показа очень ждали. Во-первых, потому что это документальный проект RT, который, как и все другие российские телеканалы, выключен и недоступен итальянцам. После просмотра зрители задавали много вопросов и режиссеру Татьяне Борщ, и Винченцо, который пообещал привезти еще фильмы о Донбассе. А "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" на этой неделе увидят в Генуе и Ористано.Среди зрителей в основном были 35-60-летние. Зрелое поколение, которое хочет во всем разобраться. Это люди со сформировавшимися политическими взглядами. Там были те, кто против НАТО, кто считает, что Италия не должна жить по указке Америки. А главное — они против геноцида жителей Донбасса и, естественно, все — антифашисты. Ведь Италия — страна, которая пережила приход к власти фашистов, там до сих пор стыдятся этого. Итальянцы помнят отцов и дедов, которые погибли, освобождая страну от фашизма. Они против того, что украинский нацизм теперь заходит к ним. Против того, чтобы граждане Украины с красно-черными нацистскими флагами указывали, что им смотреть, а что нет.Итальянцы были в восторге от режиссера картины "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" Татьяны Борщ. Маленькая хрупкая женщина создала такой сложный проект. Ее спрашивали, что она видела во время поездок в Донбасс, есть ли у нее точное число жертв среди мирного населения до СВО.Итальянцы сказали ей, что хотели бы увидеть, как сейчас живет Донбасс, услышать мнения людей оттуда. Она по видеосвязи объяснила, что создала уже шесть документальных фильмов про ДНЛ, а самый дорогой для нее — "Донбасс. Дети". Винченцо пообещал привезти его в Италию. А Татьяна мечтает найти героев этой картины и снять продолжение.Режиссер рассказала итальянцам, что, снимая проекты, слышала тысячи раз один и тот же вопрос: когда Россия нас освободит? И вот это как раз объясняет, почему началась СВО. Мы для этого и привезли фильм — чтобы показать в Италии реалии восьми предшествующих спецоперации лет, объяснить, что была долгая история, которая не находила мирного решения.Мой муж, когда первый раз был в Донбассе, поехал в один интернат в Лутугино. Там жили дети, чьи родители погибли от рук украинских нацистов. Винченцо, вернувшись, сказал: "Боже мой, моя страна поставляет оружие против вот этих ребят. Я просто обязан донести их голоса до итальянцев".Винченцо Лоруссо:— Сейчас я договариваюсь о том, чтобы показать фильм "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра" в Болонье. Это большой город, полный студентов, молодежи. Мы хотим, чтобы в дебатах со зрителями после просмотра обязательно участвовала Анна Сорока, потому что лучше, чем она, в Луганске никто не знает проблему изнутри. Это человек, который в течение десяти лет собирает факты геноцида и фиксирует число жертв.Мы бы очень хотели привезти в Италию фильм "Позывной Пассажир". Пытаемся выйти на Захара Прилепина, чтобы с его помощью это организовать.И мы продолжаем возить по Италии картину "Свидетель". Как раз сейчас занимаемся организацией показа в частном театре в самом центре Венеции. Там проходило выступление пианистки Валентины Лисицы. Демонстрация этого фильма стала бы такой мощной пощечиной всей антироссийской цензуре в Италии.

https://ria.ru/20240121/kultura-1922161427.html

https://ria.ru/20240116/italiya-1921629635.html

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

https://ria.ru/20240302/italiya-1930443107.html

донбасс

рим

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анна сорока, захар прилепин, валентина лисица, нато, донбасс, рим, италия, кино, интервью - культура