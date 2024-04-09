https://ria.ru/20240409/ilichevsk-1938756060.html

ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области

ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области - РИА Новости, 09.04.2024

ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:35

2024-04-09T09:35

2024-04-09T09:35

специальная военная операция на украине

ильичевск

россия

одесская область

сергей лебедев

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Одесса, вернее, область, город Ильичевск (сейчас Черноморск - ред.). Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

ильичевск

россия

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ильичевск, россия, одесская область, сергей лебедев, безопасность