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ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:35 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/ilichevsk-1938756060.html
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области
Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:35
2024-04-09T09:35
специальная военная операция на украине
ильичевск
россия
одесская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Одесса, вернее, область, город Ильичевск (сейчас Черноморск - ред.). Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем", - сказал собеседник агентства.
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ильичевск, россия, одесская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, Россия, Одесская область, Сергей Лебедев, Безопасность
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области

ВС России ударили по припортовой зоне Ильичевска в Одесской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесса, вернее, область, город Ильичевск (сейчас Черноморск - ред.). Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем", - сказал собеседник агентства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием Совета НАТО — Украина - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеИльичевскРоссияОдесская областьСергей ЛебедевБезопасность
 
 
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