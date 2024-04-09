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ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области
Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:35
2024-04-09T09:35
2024-04-09T09:35
специальная военная операция на украине
ильичевск
россия
одесская область
сергей лебедев
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по припортовой зоне города Ильичевск Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Одесса, вернее, область, город Ильичевск (сейчас Черноморск - ред.). Мощный прилет в районе порта. Как сообщают адекватные граждане Ильичевска, не в порт, а рядом. С большим выбросом пламени и сильной ударной волной, скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильичевск, россия, одесская область, сергей лебедев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, Россия, Одесская область, Сергей Лебедев, Безопасность
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области
ВС России ударили по припортовой зоне Ильичевска в Одесской области