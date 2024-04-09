МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
© Фото : партия "Единая Россия"МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области, сообщает региональное отделение партии.
"Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Татарстанским отделением партии "Единая Россия" объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области. Сбор проходит на базе гуманитарного штаба "Мы Вместе", который находится по адресу: Казань, улица Горького, 12", - говорится в сообщении "Единой России" на сайте её татарстанского отделения.
В качестве гуманитарной помощи, в частности, принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности.
Штаб по приёму гуманитарной помощи работает ежедневно с 9:00 до 18:00.
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