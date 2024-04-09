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МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024
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Республика Татарстан
 
13:32 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/gumpomosch-1938819895.html
МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024
МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:32
2024-04-09T13:32
республика татарстан
молодая гвардия единой россии
единая россия
казань
оренбургская область
орск
республика татарстан (татарстан)
наводнения в россии — 2024
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области, сообщает региональное отделение партии. "Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Татарстанским отделением партии "Единая Россия" объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области. Сбор проходит на базе гуманитарного штаба "Мы Вместе", который находится по адресу: Казань, улица Горького, 12", - говорится в сообщении "Единой России" на сайте её татарстанского отделения. В качестве гуманитарной помощи, в частности, принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности. Штаб по приёму гуманитарной помощи работает ежедневно с 9:00 до 18:00. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня из-за прорыва 5 апреля дамбы, защищающей город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько посёлков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938790009.html
казань
оренбургская область
орск
республика татарстан (татарстан)
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молодая гвардия единой россии, единая россия, казань, оренбургская область, орск, республика татарстан (татарстан), наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Республика Татарстан, Молодая гвардия Единой России, Единая Россия, Казань, Оренбургская область, Орск, Республика Татарстан (Татарстан), Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске

МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья

© Фото : партия "Единая Россия"МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
МГЕР и Единая Россия в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : партия "Единая Россия"
МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области, сообщает региональное отделение партии.
"Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Татарстанским отделением партии "Единая Россия" объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области. Сбор проходит на базе гуманитарного штаба "Мы Вместе", который находится по адресу: Казань, улица Горького, 12", - говорится в сообщении "Единой России" на сайте её татарстанского отделения.
В качестве гуманитарной помощи, в частности, принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности.
Штаб по приёму гуманитарной помощи работает ежедневно с 9:00 до 18:00.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня из-за прорыва 5 апреля дамбы, защищающей город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько посёлков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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Республика ТатарстанМолодая гвардия Единой РоссииЕдиная РоссияКазаньОренбургская областьОрскРеспублика Татарстан (Татарстан)Наводнения в России — 2024Прорыв дамбы в Орске
 
 
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