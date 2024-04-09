https://ria.ru/20240409/gumpomosch-1938819895.html

МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья

МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья - РИА Новости, 09.04.2024

МГЕР и "Единая Россия" в Татарстане собирают гумпомощь для Оренбуржья

Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:32

2024-04-09T13:32

2024-04-09T13:32

республика татарстан

молодая гвардия единой россии

единая россия

казань

оренбургская область

орск

республика татарстан (татарстан)

наводнения в россии — 2024

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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Татарстанские региональные отделения "Молодой Гвардии Единой России" и "Единой России" объявили о сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Оренбургской области, сообщает региональное отделение партии. "Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" совместно с Татарстанским отделением партии "Единая Россия" объявляет сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка жителей Оренбургской области. Сбор проходит на базе гуманитарного штаба "Мы Вместе", который находится по адресу: Казань, улица Горького, 12", - говорится в сообщении "Единой России" на сайте её татарстанского отделения. В качестве гуманитарной помощи, в частности, принимаются постельные принадлежности, предметы личной гигиены, предметы быта, продукты питания длительного хранения, средства обогрева, школьные принадлежности. Штаб по приёму гуманитарной помощи работает ежедневно с 9:00 до 18:00. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня из-за прорыва 5 апреля дамбы, защищающей город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько посёлков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938790009.html

казань

оренбургская область

орск

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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