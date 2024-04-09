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В Курганской области приостановили плановую госпитализацию - РИА Новости, 09.04.2024
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20:51 09.04.2024 (обновлено: 20:53 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/gospitalizatsiya-1938945699.html
В Курганской области приостановили плановую госпитализацию
В Курганской области приостановили плановую госпитализацию - РИА Новости, 09.04.2024
В Курганской области приостановили плановую госпитализацию
Плановая госпитализация в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления, приостановлена, сообщает правительство Курганской области в... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:51
2024-04-09T20:53
курганская область
паводки
происшествия
прорыв дамбы в орске
курган
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Плановая госпитализация в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления, приостановлена, сообщает правительство Курганской области в телеграм-канале."В связи с ухудшением паводковой ситуации в медицинских учреждениях города Кургана и округов, где есть населенные пункты в зоне риска возможного затопления или подтопления, плановая госпитализация будет приостановлена. При этом экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать", - говорится в сообщении.
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курганская область, паводки, происшествия, прорыв дамбы в орске, курган
Курганская область, паводки, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Курган
В Курганской области приостановили плановую госпитализацию

В подтопленных курганских населенных пунктах остановили плановую госпитализацию

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Плановая госпитализация в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления, приостановлена, сообщает правительство Курганской области в телеграм-канале.
"В связи с ухудшением паводковой ситуации в медицинских учреждениях города Кургана и округов, где есть населенные пункты в зоне риска возможного затопления или подтопления, плановая госпитализация будет приостановлена. При этом экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать", - говорится в сообщении.
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