https://ria.ru/20240409/gospitalizatsiya-1938945699.html

В Курганской области приостановили плановую госпитализацию

В Курганской области приостановили плановую госпитализацию - РИА Новости, 09.04.2024

В Курганской области приостановили плановую госпитализацию

Плановая госпитализация в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления, приостановлена, сообщает правительство Курганской области в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:51

2024-04-09T20:51

2024-04-09T20:53

курганская область

паводки

происшествия

прорыв дамбы в орске

курган

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Плановая госпитализация в населенных пунктах, находящихся в зоне возможного затопления, приостановлена, сообщает правительство Курганской области в телеграм-канале."В связи с ухудшением паводковой ситуации в медицинских учреждениях города Кургана и округов, где есть населенные пункты в зоне риска возможного затопления или подтопления, плановая госпитализация будет приостановлена. При этом экстренную и неотложную стационарную помощь учреждения продолжат оказывать", - говорится в сообщении.

курганская область

курган

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курганская область, паводки, происшествия, прорыв дамбы в орске, курган