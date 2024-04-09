https://ria.ru/20240409/gorlovka-1938751668.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - РИА Новости, 09.04.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:04
2024-04-09T09:04
2024-04-09T09:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938414588_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38dc544e962be4e205c1c55720111709.jpg
ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в это же время украинские силы выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки. Ранее сообщалось, что в 7.10 мск был сброшен снаряд с украинского дрона на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html
https://ria.ru/20240405/obstrel-1938156170.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938414588_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6b751ca49a233738aa8c8ddc068dc1b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник утром сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки