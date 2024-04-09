https://ria.ru/20240409/gorlovka-1938751668.html

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - РИА Новости, 09.04.2024

Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:04

2024-04-09T09:04

2024-04-09T09:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в это же время украинские силы выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки. Ранее сообщалось, что в 7.10 мск был сброшен снаряд с украинского дрона на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия