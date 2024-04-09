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Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/gorlovka-1938751668.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке - РИА Новости, 09.04.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке
Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:04
2024-04-09T09:04
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в это же время украинские силы выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки. Ранее сообщалось, что в 7.10 мск был сброшен снаряд с украинского дрона на Центрально-Городской район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинский беспилотник сбросил боеприпас в Горловке

Украинский беспилотник утром сбросил боеприпас в Никитовском районе Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Никитовского района Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 апр – РИА Новости. Украинский беспилотник утром сбросил один боеприпас в Никитовском районе Горловки в ДНР, о последствиях не сообщается, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в это же время украинские силы выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по указанному району Горловки.
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Ранее сообщалось, что в 7.10 мск был сброшен снаряд с украинского дрона на Центрально-Городской район Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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