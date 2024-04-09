https://ria.ru/20240409/golosovanie-1938875414.html

Жители Ростовской области голосуют за красоту и уют вокруг

Жители Ростовской области голосуют за красоту и уют вокруг - РИА Новости, 09.04.2024

Жители Ростовской области голосуют за красоту и уют вокруг

Благоустройство, озеленение, формирование комфортной городской среды. На деле – это новые парки на месте заброшенных пустырей, бесплатные современные тренажеры... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:28

2024-04-09T17:28

2024-04-09T17:28

ростовская область

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Благоустройство, озеленение, формирование комфортной городской среды. На деле – это новые парки на месте заброшенных пустырей, бесплатные современные тренажеры под открытым небом, цветы и молодые деревья в скверах… Лавочки, качели, детские площадки как целые развивающие городки для пытливых непосед… Ко всему этому великолепию можете приложить руку и вы – надо лишь поучаствовать в выборе тех территорий, которые на ваш взгляд больше всего нуждаются в преображении."Мы планируем благоустроить до конца года не менее 130 общественных территорий. Среди крупных объектов – парк "Дружбы" Ростова-на-Дону, "Молодежный" – в Волгодонске, парк культуры и отдыха в городе Шахты, в Белой Калитве – парк Маяковского, а также набережная города Каменска-Шахтинского. Также предстоит благоустроить не менее трех объектов-победителей в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений", – рассказал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.В прошлом году, по его словам, регион благоустроил 39 дворов в Ростове-на-Дону, Таганроге, Гуково, Зверево и Донецке. В этом году новый облик обретут порядка 60 дворовых территорий Ростовской области. А географию благоустройства пополнят Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты, Батайск и Каменск-Шахтинский."Работы ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" – по решению президента Российской Федерации Владимира Путина он продлен до 2030 года. Кроме того, и область прикладывает немало усилий для того, чтобы благоустроенных общественных пространств стало больше. Например, у нас активно реализуется губернаторский проект поддержки местных инициатив "Сделаем вместе", в котором жители, бизнес и власть – это равноправные партнеры, заинтересованные в развитии своей малой родины. Главная цель проекта – вовлечь жителей и бизнес в решение вопросов местного значения, расширить список населенных пунктов, которым тоже нужно обновление, а их жителям – благоустроенная комфортная среда", – пояснил Игорь Сорокин.Голосуй или… выберут другиеКакую же лепту могут внести жители Ростовской области в процветание своего родного края? Как уже говорилось выше, проголосовать. Всероссийское голосование проводится ежегодно с 2021 года. В этом году оно стартовало 15 марта, а завершится 30 апреля."Ростовская область уже четвертый год показывает одни из лучших результатов голосования по стране. Ежегодно мы информируем людей о возможности выбрать территории, которые на их взгляд требуют преображения. За минувшие три года более 1,4 миллиона жителей донского региона уже оставили свой голос за ту или иную территорию", – отметил заместитель губернатора Ростовской области.Помогают в информировании граждан о голосовании донские волонтеры. Специально для них разработали мобильное приложение, которое позволяет волонтерам технически помочь людям проголосовать. Подтвердить свой голос нужно лишь номером телефона.Участие в голосовании принимают все 55 муниципальных образований области."Мы видим ежегодный прирост не только проголосовавших за выбор объектов, но и тех, кто принимает активное участие непосредственно в обсуждении проектов, продвигает свои инициативы. Приведу цифры: в прошлом году за объекты благоустройства проголосовало 483 тысячи человек – это практически каждый шестой житель нашей области старше 14 лет", – подчеркнул Игорь Сорокин.Важная, кстати, деталь: влиять на то, что тебя окружает, можно уже с 14 лет. Отдать свой голос совсем не сложно. Это можно сделать на платформе https://61.gorodsreda.ru/, через приложение Госуслуги или с помощью волонтеров на многочисленных точках их работы.Повод для гордости: ростовские объекты – в реестре лучших практик благоустройстваАктивным и неравнодушных дончанам есть чем гордиться. За семь лет реализации профильного федерального проекта и национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили более тысячи объектов. По данным региона, это 802 общественных и 220 дворовых территорий.На эти цели направлено 12 миллиардов рублей, из которых почти девять – средства федерального бюджета. Девять благоустроенных территории вошли в реестр лучших практик России. Это сквер "Кони" в Аксае, сквер "Западный", общественная территория по улице Инструментальной в Таганроге, улица Большая Садовая в донской столице, центральная площадь в поселке Матвеев-Курган, парк "Юность" в Красном Сулине, сквер в поселке Усть-Донецком, общественное пространство в Морозовске.За годы участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Ростовская область подала на него 37 заявок, и 13 из них стали победителями национального состязания.Успехи региона в благоустройстве отражаются не только на комфорте и настроении людей, но и на качестве их жизни. И очень важны для развития субъекта: ведь красота, комфорт и уют привлекают и туристов, и инвесторов, что влечет за собой новые перспективы как для региона, так и для его жителей.

https://ria.ru/20240402/rostov-1937298450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, ростов-на-дону, владимир путин, жкх, благоустройство