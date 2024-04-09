https://ria.ru/20240409/gd-1938882002.html

В Госдуме предложили разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту

В Госдуме предложили разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту - РИА Новости, 09.04.2024

В Госдуме предложили разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил в правительство запрос с предложением разрешить должникам, которым закрыли выезд за... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:33

2024-04-09T16:33

2024-04-09T16:34

владислав даванков

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

единый государственный экзамен (егэ)

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924996190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acab154ac8d42e6c3ca59c51a7618ab5.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил в правительство запрос с предложением разрешить должникам, которым закрыли выезд за границу, оплачивать штрафы прямо в аэропорту при вылете, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "...Полагаю целесообразным рассмотреть возможность предоставить гражданам возможность оплатить всю сумму долга на приграничных пунктах, вокзалах и аэропортах с возможностью моментальной выдачи разрешения на вылет. Таким образом, у граждан появится возможность снимать запрет мгновенно после погашения долга. Прошу вас, уважаемый Дмитрий Юрьевич (Григоренко - заместитель председателя правительства), рассмотреть данную инициативу и в случае поддержки дать поручение профильными органами исполнительной власти о проработке ее реализации", - написано в обращении. Как отметил автор обращения, сейчас существует несколько информационных систем, в которых люди могут узнать о наличии исполнительных производств и их оплате, в том числе "Госуслуги" и ФССП. Однако по факту зачастую данные в этих системах не актуальны и не синхронизированы между собой, добавил Даванков. "Таким образом, на практике возникают ситуации, когда в системе "Госуслуги" задолженности и исполнительные производства не отражаются, но заперт на выезд за границу действует еще в течении одной-двух недель. Гражданин после оплаты долга может получить уведомление от ФССП, что он не имеет задолженности и ограничений прав на выезд, и на основе этой информации купить билеты для выезда за границу, однако его не выпустят из-за отсутствия информации в системе "МИР", - сказано в обращении. Кроме того, в нем отмечается, если человек своевременно оплатил задолженности и в его профиле на "Госуслугах" отражается информация об отсутствии ограничений на выезд и при этом по факту на приграничных пунктах информация о снятии запрета отсутствует, предлагается рассмотреть вопрос компенсации понесенного ущерба со стороны органа исполнительной власти, по чьей вине данные в информационных системах не были вовремя актуализированы. "Одновременно с этим с учетом уровня цифровизации государственных сервисов предлагаю рассмотреть возможность предоставить сервисам по покупке авиабилетов и авиакомпаниям право получать в автоматизированном режиме данные из государственной системы миграционного и регистрационного учета для уточнения информации о возможности гражданина вылетать за границу. Использование этих данных позволит сервисам по продажам билетов и авиакомпаниям уведомлять граждан об ограничениях на выезд при покупке билетов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231028/sobolev-1905816345.html

https://ria.ru/20231116/vyezd-1909712432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав даванков, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), единый государственный экзамен (егэ), общество, госдума рф