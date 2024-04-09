https://ria.ru/20240409/gaza-1938747801.html

ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС

ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС - РИА Новости, 09.04.2024

ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС

ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:31

2024-04-09T08:31

2024-04-09T08:45

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Вчера вечером (в понедельник) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы", - говорится в сообщении.По данным военных, аль-Джамари был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.

https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)