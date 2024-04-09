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ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС - РИА Новости, 09.04.2024
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08:31 09.04.2024 (обновлено: 08:45 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/gaza-1938747801.html
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС - РИА Новости, 09.04.2024
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС
ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:31
2024-04-09T08:45
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Вчера вечером (в понедельник) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы", - говорится в сообщении.По данным военных, аль-Джамари был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.
https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС

ВВС Израиля заявили, что ликвидировали главу бюро по ЧС движения ХАМАС в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Вчера вечером (в понедельник) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы", - говорится в сообщении.
По данным военных, аль-Джамари был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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