https://ria.ru/20240409/gaza-1938747801.html
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС - РИА Новости, 09.04.2024
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС
ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:31
2024-04-09T08:31
2024-04-09T08:45
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израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 апр - РИА Новости. ВВС Израиля в понедельник вечером ликвидировали главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Вчера вечером (в понедельник) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы", - говорится в сообщении.По данным военных, аль-Джамари был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.
https://ria.ru/20240409/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали чиновника движения ХАМАС
ВВС Израиля заявили, что ликвидировали главу бюро по ЧС движения ХАМАС в Газе