https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938786950.html

Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул

Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул - РИА Новости, 09.04.2024

Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул

Гагаузская автономия в составе Молдавии сталкивается с давлением со стороны молдавских властей, заявила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:38

2024-04-09T11:38

2024-04-09T15:18

в мире

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молдавия

россия

петр фрадков

евгения гуцул

промсвязьбанк

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия в составе Молдавии сталкивается с давлением со стороны молдавских властей, заявила глава региона Евгения Гуцул.Во вторник Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение с властями Гагаузии, банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обеспечит жителям возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем."Этот шаг для Гагаузской автономии, для жителей Гагаузии очень важен, потому что мы сейчас сталкиваемся с очень большим давлением - как на власти Гагаузии, так и на жителей... У нас есть партнеры, у нас есть международные друзья, которые хотели бы помочь гагаузам, но, к сожалению, действующая власть (Молдавии) делает всё для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - заявила Гуцул на встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым.По ее словам, путем такого давления Кишинев наказывает Гагаузию, поскольку там не считают Россию врагом. "Нас наказывают за то, что мы не считаем Российскую Федерацию врагом и агрессором. Делается всё для того, чтобы проучить нас", - заявила Гуцул."У нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть все делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - сказал она на встрече в Промсвязьбанке.

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, россия, петр фрадков, евгения гуцул, промсвязьбанк