Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул
Гуцул: Кишинев делает все для блокирования поступающей жителям Гагаузии помощи
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия в составе Молдавии сталкивается с давлением со стороны молдавских властей, заявила глава региона Евгения Гуцул.
Во вторник Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение с властями Гагаузии, банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обеспечит жителям возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем.
"Этот шаг для Гагаузской автономии, для жителей Гагаузии очень важен, потому что мы сейчас сталкиваемся с очень большим давлением - как на власти Гагаузии, так и на жителей... У нас есть партнеры, у нас есть международные друзья, которые хотели бы помочь гагаузам, но, к сожалению, действующая власть (Молдавии) делает всё для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - заявила Гуцул на встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым.
По ее словам, путем такого давления Кишинев наказывает Гагаузию, поскольку там не считают Россию врагом. "Нас наказывают за то, что мы не считаем Российскую Федерацию врагом и агрессором. Делается всё для того, чтобы проучить нас", - заявила Гуцул.
"У нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть все делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - сказал она на встрече в Промсвязьбанке.