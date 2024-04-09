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Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул - РИА Новости, 09.04.2024
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11:38 09.04.2024 (обновлено: 15:18 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938786950.html
Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул
Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул - РИА Новости, 09.04.2024
Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул
Гагаузская автономия в составе Молдавии сталкивается с давлением со стороны молдавских властей, заявила глава региона Евгения Гуцул. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:38
2024-04-09T15:18
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия в составе Молдавии сталкивается с давлением со стороны молдавских властей, заявила глава региона Евгения Гуцул.Во вторник Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение с властями Гагаузии, банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обеспечит жителям возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем."Этот шаг для Гагаузской автономии, для жителей Гагаузии очень важен, потому что мы сейчас сталкиваемся с очень большим давлением - как на власти Гагаузии, так и на жителей... У нас есть партнеры, у нас есть международные друзья, которые хотели бы помочь гагаузам, но, к сожалению, действующая власть (Молдавии) делает всё для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - заявила Гуцул на встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым.По ее словам, путем такого давления Кишинев наказывает Гагаузию, поскольку там не считают Россию врагом. "Нас наказывают за то, что мы не считаем Российскую Федерацию врагом и агрессором. Делается всё для того, чтобы проучить нас", - заявила Гуцул."У нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть все делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - сказал она на встрече в Промсвязьбанке.
https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html
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в мире, гагаузия, молдавия, россия, петр фрадков, евгения гуцул, промсвязьбанк
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Петр Фрадков, Евгения Гуцул, Промсвязьбанк
Гагаузия сталкивается с давлением на власти и на жителей, заявила Гуцул

Гуцул: Кишинев делает все для блокирования поступающей жителям Гагаузии помощи

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Гагаузская автономия в составе Молдавии сталкивается с давлением со стороны молдавских властей, заявила глава региона Евгения Гуцул.
Во вторник Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение с властями Гагаузии, банк откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам, а также обеспечит жителям возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем.
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"Этот шаг для Гагаузской автономии, для жителей Гагаузии очень важен, потому что мы сейчас сталкиваемся с очень большим давлением - как на власти Гагаузии, так и на жителей... У нас есть партнеры, у нас есть международные друзья, которые хотели бы помочь гагаузам, но, к сожалению, действующая власть (Молдавии) делает всё для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - заявила Гуцул на встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым.
По ее словам, путем такого давления Кишинев наказывает Гагаузию, поскольку там не считают Россию врагом. "Нас наказывают за то, что мы не считаем Российскую Федерацию врагом и агрессором. Делается всё для того, чтобы проучить нас", - заявила Гуцул.
"У нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам. К сожалению, действующая власть все делает для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", - сказал она на встрече в Промсвязьбанке.
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В миреГагаузияМолдавияРоссияПетр ФрадковЕвгения ГуцулПромсвязьбанк
 
 
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