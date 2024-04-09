https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781266.html

ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей

ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей - РИА Новости, 09.04.2024

ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей

Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:22

2024-04-09T11:22

2024-04-09T12:00

экономика

гагаузия

россия

молдавия

петр фрадков

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым. Во вторник в Москве Фрадков, Гуцул и Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. "Мы в этом видим нашу задачу: технически реализовать те договоренности, которые вы достигли с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены, ограничены возможности проведения трансграничных платежей. Мы все это можем предоставить именно с точки зрения, в том числе, использования платежных систем, которые в России работают", - сказал Фрадков. "И мы гарантируем, что со стороны ПСБ сможем предоставлять весь тот комплекс качественных банковских продуктов, соответствующих высокому международному уровню... Таким образом, чтобы жители Гагаузии это оценили", - заключил он.

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

https://ria.ru/20240313/scheta-1932678303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, гагаузия, россия, молдавия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов