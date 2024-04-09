https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781266.html
ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей
ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей - РИА Новости, 09.04.2024
ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей
Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:22
2024-04-09T11:22
2024-04-09T12:00
экономика
гагаузия
россия
молдавия
петр фрадков
евгения гуцул
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым. Во вторник в Москве Фрадков, Гуцул и Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. "Мы в этом видим нашу задачу: технически реализовать те договоренности, которые вы достигли с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены, ограничены возможности проведения трансграничных платежей. Мы все это можем предоставить именно с точки зрения, в том числе, использования платежных систем, которые в России работают", - сказал Фрадков. "И мы гарантируем, что со стороны ПСБ сможем предоставлять весь тот комплекс качественных банковских продуктов, соответствующих высокому международному уровню... Таким образом, чтобы жители Гагаузии это оценили", - заключил он.
https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гагаузия, россия, молдавия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов
Экономика, Гагаузия, Россия, Молдавия, Петр Фрадков, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов
ПСБ обеспечит жителям Гагаузии возможность трансграничных платежей
Жители Гагаузии смогут использовать работающие в России платежные системы
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Промсвязьбанк (ПСБ) обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.
Во вторник в Москве
Фрадков, Гуцул и Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
"Мы в этом видим нашу задачу: технически реализовать те договоренности, которые вы достигли с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены, ограничены возможности проведения трансграничных платежей. Мы все это можем предоставить именно с точки зрения, в том числе, использования платежных систем, которые в России работают", - сказал Фрадков.
"И мы гарантируем, что со стороны ПСБ сможем предоставлять весь тот комплекс качественных банковских продуктов, соответствующих высокому международному уровню... Таким образом, чтобы жители Гагаузии это оценили", - заключил он.