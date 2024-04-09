ПСБ откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии
© Фото : ПСБГлава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи
© Фото : ПСБ
Глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии откроют счета в Промсвязьбанке (ПСБ), соглашение об этом подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, сообщил корреспондент РИА Новости.
© Фото : ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
Председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
© Фото : ПСБ
1 из 3
© Фото : ПСБГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов
© Фото : ПСБ
2 из 3
© Фото : ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
Председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
© Фото : ПСБ
3 из 3
Председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
© Фото : ПСБ
1 из 3
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов
© Фото : ПСБ
2 из 3
Председатель ПСБ Петр Фрадков на встрече с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым
© Фото : ПСБ
3 из 3
Он подчеркнул, что для банка важно обеспечить трансграничные расчеты и доступность других банковских продуктов, ПСБ даст возможность жителям Гагаузии проводить платежи с использованием работающих в России платежных систем.
Кроме того, руководство банка и автономии договорились, что "родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу", добавил Фрадков.
В свою очередь, Гуцул уточнила, что российской платежной системой "Мир" в Гагаузии смогут воспользоваться около 20 тысяч пенсионеров и около пяти тысяч бюджетников.
По ее словам, власти Молдавии делают все, чтобы заблокировать финансовую и гуманитарную помощь, которая поступает жителям региона.
«
"Мы сейчас сталкиваемся с очень большим давлением — как на власти Гагаузии, так и на жителей Гагаузии. Дело в том, что у нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам, но, к сожалению, действующая власть (Молдавии. — Прим. ред.) делает все для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", — сказала руководитель автономии.
Как указали в пресс-службе банка, услуги будут предоставляться с соблюдением международного и иностранного права.
Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам
2 ноября 2023, 11:49
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Весной прошлого года на выборах главы автономии победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.
В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
29 марта, 11:29