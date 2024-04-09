https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

ПСБ откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

ПСБ откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии - РИА Новости, 09.04.2024

ПСБ откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии

Бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии откроют счета в Промсвязьбанке (ПСБ), соглашение об этом подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:21

2024-04-09T11:21

2024-04-09T12:15

экономика

гагаузия

россия

петр фрадков

евгения гуцул

дмитрий константинов

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Бюджетникам и пенсионерам Гагаузской автономии Молдавии откроют счета в Промсвязьбанке (ПСБ), соглашение об этом подписали председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, сообщил корреспондент РИА Новости."Укрепляя гуманитарные мосты между жителями Гагаузии и России, ПСБ выступит удобной финансовой платформой для осуществления платежей и переводов между друзьями и близкими, живущими в обеих странах", — заявил Фрадков.Он подчеркнул, что для банка важно обеспечить трансграничные расчеты и доступность других банковских продуктов, ПСБ даст возможность жителям Гагаузии проводить платежи с использованием работающих в России платежных систем. Кроме того, руководство банка и автономии договорились, что "родственники, представители Гагаузии, которые живут в России, будут получать в ПСБ дополнительные специальные услуги по отдельному тарифу", добавил Фрадков.В свою очередь, Гуцул уточнила, что российской платежной системой "Мир" в Гагаузии смогут воспользоваться около 20 тысяч пенсионеров и около пяти тысяч бюджетников.По ее словам, власти Молдавии делают все, чтобы заблокировать финансовую и гуманитарную помощь, которая поступает жителям региона."Мы сейчас сталкиваемся с очень большим давлением — как на власти Гагаузии, так и на жителей Гагаузии. Дело в том, что у нас есть партнеры, у нас есть друзья международные, которые хотели бы помочь гагаузам, но, к сожалению, действующая власть (Молдавии. — Прим. ред.) делает все для того, чтобы заблокировать всю ту финансовую, гуманитарную помощь, которая поступает к обычным жителям", — сказала руководитель автономии.Как указали в пресс-службе банка, услуги будут предоставляться с соблюдением международного и иностранного права.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.Весной прошлого года на выборах главы автономии победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

https://ria.ru/20231102/gagauziya-1906884494.html

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, гагаузия, россия, петр фрадков, евгения гуцул, дмитрий константинов