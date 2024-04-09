https://ria.ru/20240409/frantsiya-1938846552.html

Во Франции обстреляли мечеть

Во Франции обстреляли мечеть - РИА Новости, 09.04.2024

Во Франции обстреляли мечеть

Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:48

2024-04-09T14:48

2024-04-09T15:10

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жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. В понедельник вечером полиция обнаружила следы от пуль на фасаде мечети, рядом были найдены гильзы неизвестного калибра. Вокруг мечети были усилены меры безопасности. Префектура департамента Манш в Х выразила поддержку мусульманскому сообществу города, указав на "полную готовность" стражей правопорядка в преддверии праздника окончания Рамадана Ураза-байрам. В ноябре 2023 года на ограде этой же мечети баллончиками с краской были нанесены угрозы смерти в адрес мусульман. В марте МВД Франции сообщило, что количество преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной ненависти во Франции в 2023 году выросло на 32%. Глава МВД Жеральд Дарманен также отметил, что в 2023 году во Франции было совершено на 30% больше нападений на мусульман, чем годом ранее.

https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html

https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html

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в мире, франция, жеральд дарманен