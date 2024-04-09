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Во Франции обстреляли мечеть - РИА Новости, 09.04.2024
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14:48 09.04.2024 (обновлено: 15:10 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/frantsiya-1938846552.html
Во Франции обстреляли мечеть
Во Франции обстреляли мечеть - РИА Новости, 09.04.2024
Во Франции обстреляли мечеть
Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:48
2024-04-09T15:10
в мире
франция
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. В понедельник вечером полиция обнаружила следы от пуль на фасаде мечети, рядом были найдены гильзы неизвестного калибра. Вокруг мечети были усилены меры безопасности. Префектура департамента Манш в Х выразила поддержку мусульманскому сообществу города, указав на "полную готовность" стражей правопорядка в преддверии праздника окончания Рамадана Ураза-байрам. В ноябре 2023 года на ограде этой же мечети баллончиками с краской были нанесены угрозы смерти в адрес мусульман. В марте МВД Франции сообщило, что количество преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной ненависти во Франции в 2023 году выросло на 32%. Глава МВД Жеральд Дарманен также отметил, что в 2023 году во Франции было совершено на 30% больше нападений на мусульман, чем годом ранее.
https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции обстреляли мечеть

На севере Франции неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu.
В понедельник вечером полиция обнаружила следы от пуль на фасаде мечети, рядом были найдены гильзы неизвестного калибра. Вокруг мечети были усилены меры безопасности.
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Префектура департамента Манш в Х выразила поддержку мусульманскому сообществу города, указав на "полную готовность" стражей правопорядка в преддверии праздника окончания Рамадана Ураза-байрам.
В ноябре 2023 года на ограде этой же мечети баллончиками с краской были нанесены угрозы смерти в адрес мусульман.
В марте МВД Франции сообщило, что количество преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной ненависти во Франции в 2023 году выросло на 32%. Глава МВД Жеральд Дарманен также отметил, что в 2023 году во Франции было совершено на 30% больше нападений на мусульман, чем годом ранее.
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