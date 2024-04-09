https://ria.ru/20240409/frantsiya-1938846552.html
Во Франции обстреляли мечеть
Во Франции обстреляли мечеть - РИА Новости, 09.04.2024
Во Франции обстреляли мечеть
Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:48
2024-04-09T14:48
2024-04-09T15:10
в мире
франция
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:90:2500:1497_1920x0_80_0_0_5a543658f43e834d23bb2dda97dd99a3.jpg
ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu. В понедельник вечером полиция обнаружила следы от пуль на фасаде мечети, рядом были найдены гильзы неизвестного калибра. Вокруг мечети были усилены меры безопасности. Префектура департамента Манш в Х выразила поддержку мусульманскому сообществу города, указав на "полную готовность" стражей правопорядка в преддверии праздника окончания Рамадана Ураза-байрам. В ноябре 2023 года на ограде этой же мечети баллончиками с краской были нанесены угрозы смерти в адрес мусульман. В марте МВД Франции сообщило, что количество преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной ненависти во Франции в 2023 году выросло на 32%. Глава МВД Жеральд Дарманен также отметил, что в 2023 году во Франции было совершено на 30% больше нападений на мусульман, чем годом ранее.
https://ria.ru/20240401/antisemitizm-1937075545.html
https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/54/1532215417_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_72ca55e18bd66610ef9e16d5cd21bc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
Во Франции обстреляли мечеть
На севере Франции неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре
ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости.
Накануне окончания мусульманского поста Рамадан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции, сообщает радиостанция France Bleu
.
В понедельник вечером полиция обнаружила следы от пуль на фасаде мечети, рядом были найдены гильзы неизвестного калибра. Вокруг мечети были усилены меры безопасности.
Префектура департамента Манш в Х выразила поддержку мусульманскому сообществу города, указав на "полную готовность" стражей правопорядка в преддверии праздника окончания Рамадана Ураза-байрам.
В ноябре 2023 года на ограде этой же мечети баллончиками с краской были нанесены угрозы смерти в адрес мусульман.
В марте МВД Франции сообщило, что количество преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной ненависти во Франции в 2023 году выросло на 32%. Глава МВД Жеральд Дарманен также отметил, что в 2023 году во Франции было совершено на 30% больше нападений на мусульман, чем годом ранее.