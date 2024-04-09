В Кишиневе пройдет форум по вопросам приднестровского урегулирования
Глава ПМР: в Кишиневе пройдет форум, чтобы узаконить меры давления на регион
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Кишиневе 11 апреля пройдет форум по вопросам приднестровского урегулирования, чтобы узаконить меры давления на Приднестровье.
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"Данным форумом по так называемой реинтеграции хотят узаконить меры давления на Приднестровье, экономический и политический шантаж. Сделать это нормой, понимаете? Дать карт-бланш на дальнейшую эскалацию конфликта. И те, кто задумали этот форум, не думают о мире, они думают об эскалации конфликта, я в этом глубоко убежден", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский".
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Лидер Приднестровья также обратил внимание, что 11 апреля в Кишиневе состоится такая "тайная вечеря" – закрытый какой-то режим в продолжение данного форума. "Данным форумом, на мой взгляд, хотят окончательно растоптать формат "5+2". Окончательно. Взять и растоптать. И сделать это показательно… Я предполагаю, там будут говорить не о мире. Но то, что это крест на переговорном процессе с Приднестровьем, – это да. На самом деле крест уже поставлен, они хотят его узаконить, а это очень опасно", - отметил Красносельской.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что молдавские политики, эксперты и представители НПО планируют обсудить в тот день вопросы приднестровского урегулирования без участия представителей Приднестровья и России. В свою очередь вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговоры с Тирасполем зашли в тупик, поэтому Кишинев перешел к принятию самостоятельных решений, фактически выйдя из переговорного формата.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
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