Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/fas-1938767676.html
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка - РИА Новости, 09.04.2024
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:17
2024-04-09T10:17
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_0:131:2852:1736_1920x0_80_0_0_f77f04cc86ebb84c080d87f30fbd0ccc.jpg
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы лояльности, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения Закона о рекламе", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности банка, которая распространялась в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, отмечается в сообщении. "Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html
https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741489_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_bcfacf8fed25d5b28876804b44209379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы программы лояльности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип "Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип "Альфа Банка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы лояльности, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения Закона о рекламе", - сказано в сообщении.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
ФАС возбудила дело против Сбербанка
27 февраля, 10:38
Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности банка, которая распространялась в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, отмечается в сообщении.
«
"Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - добавили в ФАС.
По мнению службы, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве.
Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье
7 декабря 2023, 10:43
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Альфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала