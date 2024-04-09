https://ria.ru/20240409/fas-1938767676.html
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка - РИА Новости, 09.04.2024
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:17
2024-04-09T10:17
2024-04-09T10:17
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы лояльности, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения Закона о рекламе", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности банка, которая распространялась в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, отмечается в сообщении. "Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html
https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк
ФАС возбудила еще одно дело против Альфа-банка
ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы программы лояльности
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила еще одно дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, теперь из-за рекламы программы лояльности, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения Закона о рекламе", - сказано в сообщении.
Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе программы лояльности банка, которая распространялась в эфире федерального телеканала. В рекламе утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, отмечается в сообщении.
«
"Кроме того, в ролике указывалась информация о том, что продукт АО "Альфа-банк" - это "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Такая подача информации не позволяла потребителям ознакомиться с данными сноски", - добавили в ФАС.
По мнению службы, такие действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России
оценит ролик АО "Альфа-банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве.
Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.