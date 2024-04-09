https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938951000.html

В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов

В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T21:19

2024-04-09T21:19

2024-04-09T21:19

общество

оренбург

урал

денис паслер

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. "Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов (города - ред.)", - написал Паслер в своем Telegram-канале. Ранее в мэрии Оренбурга сообщили, что уровень реки Урал стал на 1 сантиметр выше опасной и составил 931 сантиметров.

https://ria.ru/20240409/reka-1938947020.html

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урал

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общество, оренбург, урал, денис паслер, наводнения в россии — 2024