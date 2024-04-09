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В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов - РИА Новости, 09.04.2024
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21:19 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938951000.html
В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов
В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов - РИА Новости, 09.04.2024
В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T21:19
2024-04-09T21:19
общество
оренбург
урал
денис паслер
наводнения в россии — 2024
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. "Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов (города - ред.)", - написал Паслер в своем Telegram-канале. Ранее в мэрии Оренбурга сообщили, что уровень реки Урал стал на 1 сантиметр выше опасной и составил 931 сантиметров.
https://ria.ru/20240409/reka-1938947020.html
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общество, оренбург, урал, денис паслер, наводнения в россии — 2024
Общество, Оренбург, Урал, Денис Паслер, Наводнения в России — 2024
В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов

Губернатор Оренбуржья призвал жителей эвакуироваться из-за повышения уровня реки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодтопления в поселке под Оренбургом
Подтопления в поселке под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости
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Подтопления в поселке под Оренбургом
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УФА, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал.
«
"Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов (города - ред.)", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Ранее в мэрии Оренбурга сообщили, что уровень реки Урал стал на 1 сантиметр выше опасной и составил 931 сантиметров.
Вышедшая из берегов река Урал под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на сантиметр
Вчера, 20:59
 
ОбществоОренбургУралДенис ПаслерНаводнения в России — 2024
 
 
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