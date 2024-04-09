https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938946831.html

В Звериноголовском округе под Курганом объявили принудительную эвакуацию

В Звериноголовском округе под Курганом объявили принудительную эвакуацию - РИА Новости, 09.04.2024

В Звериноголовском округе под Курганом объявили принудительную эвакуацию

Принудительная эвакуация объявлена в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов, сообщает глава муниципалитета РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:58

2024-04-09T20:58

2024-04-09T21:07

курган

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тобол (река)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр - РИА Новости. Принудительная эвакуация объявлена в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления жилых домов, сообщает глава муниципалитета Марина Панкратова."В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация", - написала Панкратова в своем Telegram-канале.Губернатор области Вадим Шумков с 5 апреля ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское к вечеру вторника составляет 912 сантиметров, что превышает отметку "неблагоприятное явление". Опасные явления наступают при уровне воды в 1060 сантиметров.

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