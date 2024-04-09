https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938896006.html

В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию

В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбурге в ближайшие часы могут объявить экстренную эвакуацию

В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, власти призывают горожан эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды, сообщил мэр города... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:17

2024-04-09T17:17

2024-04-09T17:51

оренбург

солнечный

заречный

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В Оренбурге в ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация, власти призывают горожан эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды, сообщил мэр города Сергей Салмин. "Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация... Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков Солнечный и имени Куйбышева, жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города. Не теряйте время. Детей, пожилых людей и инвалидов, животных лучше вывезти из домов, не дожидаясь прихода воды!" - написал мэр в своем Telegram-канале. Он призвал собрать документы и ценные вещи, увезти из зоны подтопления автомобили.

https://ria.ru/20240409/sirena-1938893389.html

оренбург

солнечный

заречный

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оренбург, солнечный, заречный, прорыв дамбы в орске