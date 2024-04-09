https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938886750.html

В Оренбурге эвакуируют поселок Кузнечный из-за угрозы подтопления

В Оренбурге эвакуируют поселок Кузнечный из-за угрозы подтопления - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбурге эвакуируют поселок Кузнечный из-за угрозы подтопления

Власти Оренбурга эвакуируют жителей поселка Кузнечный из-за угрозы затопления, сообщили в мэрии города РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:45

2024-04-09T16:45

2024-04-09T17:36

происшествия

оренбург

наводнения в россии — 2024

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УФА, 9 апр – РИА Новости. Власти Оренбурга эвакуируют жителей поселка Кузнечный из-за угрозы затопления, сообщили в мэрии города"В поселке Кузнечном Оренбурга идет эвакуация людей из зоны подтопления", - говорится в сообщении.По данным мэрии, вода в поселок прибывает."Пока обстановка в поселке Кузнечном нормальная, вода еще не зашла в дома, но лучше не ждать до последнего и уехать заблаговременно. Проводим подворовый обход в поселке, при помощи громкоговорителей оповещаем людей о необходимости собрать все ценные вещи, деньги, документы и эвакуироваться из зоны подтопления. Сигналы о помощи, которые поступают на номер 112, оперативно берем в работу", - приводятся в сообщении слова начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Марселя Серазетдинова.В эвакуации задействованы все экстренные службы, спасатели, сообщили в мэрии.Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 910 сантиметров, до опасного явления осталось 20 сантиметров.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938821103.html

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Обстановка в поселке Кузнечный, жителей которого эвакуируют из-за угрозы подтопления Ситуация в поселке Кузнечный в Оренбурге, жителей которого эвакуируют из-за угрозы подтопления 2024-04-09T16:45 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, наводнения в россии — 2024