https://ria.ru/20240409/espch-1938834765.html

ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии

ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии - РИА Новости, 09.04.2024

ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии

Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, принял решение против России по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:20

2024-04-09T14:20

2024-04-09T14:20

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европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, принял решение против России по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы имевших место в Абхазии и Южной Осетии, говорится в документах, опубликованных во вторник на сайте суда. "В решении суда по иску Грузии против России ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного отношения), 5 п. 1 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в тексте. Отмечается, что это уже четвертый иск, поданный Грузией против России. Как следует из решения, суд заявил, что имеет "достаточно свидетельств, в особенности, списки жертв, показаний и репортажей в СМИ, чтобы без сомнения заключить, что описанные случаи не были единичными", а также указал на недостаточно эффективное их расследование. Данный иск был подан Грузией в августе 2018 года и касался "административной практики массового притеснения, задержаний, нападений и убийств жителей Грузии", якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии, а также на границе с ними. Ранее Грузия подавала против РФ иски о депортации из России граждан Грузии, а также иск по поводу событий августа 2008 года. Тогда ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.

https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html

https://ria.ru/20240313/saakashvili-1932796552.html

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, россия, грузия, южная осетия, сергей вершинин, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, следственный комитет россии (ск рф)