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ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии - РИА Новости, 09.04.2024
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14:20 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/espch-1938834765.html
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии - РИА Новости, 09.04.2024
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии
Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, принял решение против России по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:20
2024-04-09T14:20
в мире
справки
россия
грузия
южная осетия
сергей вершинин
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, принял решение против России по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы имевших место в Абхазии и Южной Осетии, говорится в документах, опубликованных во вторник на сайте суда. "В решении суда по иску Грузии против России ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного отношения), 5 п. 1 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в тексте. Отмечается, что это уже четвертый иск, поданный Грузией против России. Как следует из решения, суд заявил, что имеет "достаточно свидетельств, в особенности, списки жертв, показаний и репортажей в СМИ, чтобы без сомнения заключить, что описанные случаи не были единичными", а также указал на недостаточно эффективное их расследование. Данный иск был подан Грузией в августе 2018 года и касался "административной практики массового притеснения, задержаний, нападений и убийств жителей Грузии", якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии, а также на границе с ними. Ранее Грузия подавала против РФ иски о депортации из России граждан Грузии, а также иск по поводу событий августа 2008 года. Тогда ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев. Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта. В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.
https://ria.ru/20240131/oon-1924657394.html
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в мире, справки, россия, грузия, южная осетия, сергей вершинин, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Справки, Россия, Грузия, Южная Осетия, Сергей Вершинин, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы, Следственный комитет России (СК РФ)
ЕСПЧ вынес решение против России по иску Грузии

ЕСПЧ вынес решение по иску Грузии о правах человека в Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 апр – РИА Новости. Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Москва не признает, принял решение против России по иску Грузии о нарушениях прав человека, якобы имевших место в Абхазии и Южной Осетии, говорится в документах, опубликованных во вторник на сайте суда.
"В решении суда по иску Грузии против России ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет бесчеловечного отношения), 5 п. 1 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека", - говорится в тексте.
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Отмечается, что это уже четвертый иск, поданный Грузией против России. Как следует из решения, суд заявил, что имеет "достаточно свидетельств, в особенности, списки жертв, показаний и репортажей в СМИ, чтобы без сомнения заключить, что описанные случаи не были единичными", а также указал на недостаточно эффективное их расследование.
Данный иск был подан Грузией в августе 2018 года и касался "административной практики массового притеснения, задержаний, нападений и убийств жителей Грузии", якобы осуществляемой в Абхазии и Южной Осетии, а также на границе с ними.
Ранее Грузия подавала против РФ иски о депортации из России граждан Грузии, а также иск по поводу событий августа 2008 года. Тогда ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года. Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал.
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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. СК РФ признал потерпевшими свыше пяти тысяч жителей Южной Осетии и российских военнослужащих по делу о геноциде осетин, массовых убийствах россиян, проживающих в республике, и российских миротворцев.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против РФ на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.
Как ранее заявлял в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы.
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