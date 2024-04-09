https://ria.ru/20240409/dvizhenie-1938944277.html

Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили

Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили - РИА Новости, 09.04.2024

Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили

Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T20:39

2024-04-09T20:39

2024-04-09T20:39

происшествия

смоленская область

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

вязьма

москва

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал Анохин в своем Telegram-канале.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.

https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html

смоленская область

вязьма

москва

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