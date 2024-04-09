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Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили - РИА Новости, 09.04.2024
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20:39 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/dvizhenie-1938944277.html
Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили
Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили - РИА Новости, 09.04.2024
Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили
Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T20:39
2024-04-09T20:39
происшествия
смоленская область
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
вязьма
москва
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин."Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал Анохин в своем Telegram-канале.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.
https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html
смоленская область
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происшествия, смоленская область, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме, вязьма, москва
Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме, Вязьма, Москва
Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили

Движение поездов Москва — Минск возобновили под Смоленском после обрушения

© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Обрушение путепровода на перегоне Вязьма - Семлёво в Смоленской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск после обрушения путепровода в Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин.
«
"Открыто движение поездов по направлению Москва-Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. В самое ближайшее время железнодорожное сообщение будет полностью возобновлено", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. На утро 9 апреля была сохранена схема движения пассажирских поездов в обход станции Вязьма, которая была введена накануне из-за обрушения автомобильного путепровода.
Специалисты МЧС России работают на месте обрушения путепровода в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста
Вчера, 14:06
 
ПроисшествияСмоленская областьВасилий АнохинОбрушение путепровода в ВязьмеВязьмаМосква
 
 
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