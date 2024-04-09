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Челябинские власти хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде
Челябинские власти хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде - РИА Новости, 09.04.2024
Челябинские власти хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде
Власти Челябинской области прорабатывают варианты помощи местному жителю, который попал в ДТП в Таиланде, сообщила пресс-служба министерство социальных... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:53
2024-04-09T14:53
2024-04-09T14:53
таиланд
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Власти Челябинской области прорабатывают варианты помощи местному жителю, который попал в ДТП в Таиланде, сообщила пресс-служба министерство социальных отношений региона. "О несчастном случае, в результате которого пострадал наш соотечественник, в министерстве социальных отношений узнали из мониторинга средств массовой информации. С целью уточнения всех обстоятельств в экстренном порядке специалисты министерства установили контакт с мамой, которая вместе с сыном находится на территории Королевства Таиланд. В настоящее время прорабатываются возможные варианты оказания помощи семье", - говорится в сообщении.По данным СМИ, россиянин Степан Копейкин в Таиланде попал в ДТП, катаясь на мотоцикле, получил серьезные травмы, ему ампутировали левую ногу. К нему приехала мама, но для транспортировки мужчины в Челябинск нужны не менее 1,5 миллионов рублей, которых у семьи нет.
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таиланд, челябинская область, челябинск
Таиланд, Челябинская область, Челябинск
Челябинские власти хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде
В Челябинской области хотят помочь земляку, потерявшему ногу в ДТП в Таиланде