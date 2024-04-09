https://ria.ru/20240409/donetskoe-1938825328.html

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 09.04.2024

Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:44

2024-04-09T13:44

2024-04-09T17:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение отрядам 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отразили 11 контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 68-й и 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение отрядам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле Работино в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 131 районе. Средства ПВО сбили 236 дронов, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html

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https://ria.ru/20240409/kharkov-1938831352.html

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938798401.html

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донецкая народная республика

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Минобороны о продвижении на Донецком направлении Минобороны о продвижении на Донецком направлении 2024-04-09T13:44 true PT1M14S

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, великобритания, сша