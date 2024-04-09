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Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 09.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 09.04.2024 (обновлено: 17:11 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/donetskoe-1938825328.html
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении - РИА Новости, 09.04.2024
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:44
2024-04-09T17:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
великобритания
сша
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.Потери противника составили:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение отрядам 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отразили 11 контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 68-й и 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение отрядам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле Работино в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 131 районе. Средства ПВО сбили 236 дронов, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240409/bombardirovschik-1938770827.html
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Минобороны о продвижении на Донецком направлении
Минобороны о продвижении на Донецком направлении
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Великобритания, США
Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

Минобороны: российские ВС улучшили позиции на Донецком направлении

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

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Вчера, 10:33
Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.
Потери противника составили:
  • более 480 военнослужащих;
  • семь автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • орудие L119 производства Великобритании;
  • гаубица "Мста-Б";
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубица Д-30;
  • противотанковая пушка "Рапира".
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение отрядам 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 25 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица М777 и орудие М119 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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Авдеевское направление

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отразили 11 контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 68-й и 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 240 военнослужащих;
  • один танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • 11 автомобилей;
  • две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и гаубица М777 производства США;
  • гаубица "Мста-Б";
  • гаубица Д-30.
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6 апреля, 08:00

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение отрядам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 110 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • станция радиоэлектронной борьбы "Нота";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Херсонское направление

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле Работино в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 75 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • пять пикапов;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • склад беспилотников.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 131 районе. Средства ПВО сбили 236 дронов, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВеликобританияСША
 
 
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