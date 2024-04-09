Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении
Минобороны: российские ВС улучшили позиции на Донецком направлении
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Также удалось отразить четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ возле Красного в ДНР.
Потери противника составили:
- более 480 военнослужащих;
- семь автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- орудие L119 производства Великобритании;
- гаубица "Мста-Б";
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица Д-30;
- противотанковая пушка "Рапира".
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Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" нанесли огневое поражение отрядам 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 25 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица М777 и орудие М119 производства США;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Авдеевское направление
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отразили 11 контратак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 68-й и 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ возле Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.
Потери противника составили:
- до 240 военнослужащих;
- один танк;
- три боевые бронированные машины;
- 11 автомобилей;
- две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и гаубица М777 производства США;
- гаубица "Мста-Б";
- гаубица Д-30.
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Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение отрядам 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- гаубица FH-70 производства Великобритании;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- станция радиоэлектронной борьбы "Нота";
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
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Херсонское направление
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты возле Работино в Запорожской области и Ивановки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 75 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- пять пикапов;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- склад беспилотников.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 131 районе. Средства ПВО сбили 236 дронов, противокорабельную ракету "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS.