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ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска - РИА Новости, 09.04.2024
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09:02 09.04.2024 (обновлено: 09:07 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/dneprodzerzhinsk-1938751122.html
ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска
ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска - РИА Новости, 09.04.2024
ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска
Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:02
2024-04-09T09:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
украина
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск. Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили – была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна. Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством", - сказал собеседник агентства.Отметил, что в Днепродзержинске очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и очень много складских территорий, в том числе для хранения ГСМ.
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вооруженные силы рф, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина
ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска

ВС России ударили по Днепродзержинску, в городе проблемы с электричеством

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск. Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили – была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна. Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством", - сказал собеседник агентства.
Отметил, что в Днепродзержинске очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и очень много складских территорий, в том числе для хранения ГСМ.
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