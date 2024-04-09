https://ria.ru/20240409/dneprodzerzhinsk-1938751122.html

ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска

ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска - РИА Новости, 09.04.2024

ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска

Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T09:02

2024-04-09T09:02

2024-04-09T09:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

ДОНЕЦК, 9 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Прилетело в пригород Днепропетровска, в город Днепродзержинск. Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили – была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна. Но о пострадавших мирных пока не сообщали. Зато сообщили о больших проблемах с электричеством", - сказал собеседник агентства.Отметил, что в Днепродзержинске очень много предприятий, работающих на военную промышленность, и очень много складских территорий, в том числе для хранения ГСМ.

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, украина