https://ria.ru/20240409/diversanty-1938746025.html

Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов

Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов - РИА Новости, 09.04.2024

Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов

Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:07

2024-04-09T08:07

2024-04-09T08:07

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

польша

андрей марочко

сергей шойгу

нато

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Синьковка разведорганами ВС РФ была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке", - сообщил Марочко агентству. С его слов, после более детальной разведки российским военным удалось выявить место их дислокации. По нему было нанесено огневое поражение гаубичной артиллерией. "После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены", - рассказал Марочко. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933398392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, польша, андрей марочко, сергей шойгу, нато, безопасность