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Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:07 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/diversanty-1938746025.html
Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов
Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов - РИА Новости, 09.04.2024
Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов
Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T08:07
2024-04-09T08:07
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
польша
андрей марочко
сергей шойгу
нато
безопасность
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Синьковка разведорганами ВС РФ была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке", - сообщил Марочко агентству. С его слов, после более детальной разведки российским военным удалось выявить место их дислокации. По нему было нанесено огневое поражение гаубичной артиллерией. "После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены", - рассказал Марочко. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
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россия, луганская народная республика, польша, андрей марочко, сергей шойгу, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Польша, Андрей Марочко, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
Под Купянском уничтожили англоговорящую группу диверсантов

Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 апр – РИА Новости. Российская артиллерия уничтожила англоговорящую группу диверсантов на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Синьковка разведорганами ВС РФ была запеленгована группа диверсантов, общающаяся между собой на английском языке", - сообщил Марочко агентству.
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С его слов, после более детальной разведки российским военным удалось выявить место их дислокации. По нему было нанесено огневое поражение гаубичной артиллерией.
"После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены", - рассказал Марочко.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаПольшаАндрей МарочкоСергей ШойгуНАТОБезопасность
 
 
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