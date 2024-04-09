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МИД: Россия ответит Киеву при несоблюдении обязательств по дипсобственности - РИА Новости, 09.04.2024
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09:57 09.04.2024 (обновлено: 11:06 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/diplomatiya-1938761195.html
МИД: Россия ответит Киеву при несоблюдении обязательств по дипсобственности
МИД: Россия ответит Киеву при несоблюдении обязательств по дипсобственности - РИА Новости, 09.04.2024
МИД: Россия ответит Киеву при несоблюдении обязательств по дипсобственности
Если Украина не будет соблюдать обязательства по дипсобственности РФ, Москва будет действовать по принципу взаимности, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T09:57
2024-04-09T11:06
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Если Украина не будет соблюдать обязательства по дипсобственности РФ, Москва будет действовать по принципу взаимности, сообщили РИА Новости в МИД России.Отвечая на вопрос о том, что произойдет в случае, если Киев не будет соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в отношении нашей собственности, в МИД указали, что "никто не отменял принцип взаимности, который является одним из ключевых в дипломатической практике"."Именно этот принцип лежал в основе решения о расторжении мэрией Москвы договора аренды на земельный участок, на котором располагается комплекс зданий посольства Украины в Москве", - напомнили в министерстве. Там добавили, что "это решение было ответной реакцией на недружественные действия Киева, разорвавшего год назад договор аренды земельного участка, на котором размещено наше посольство на Украине".Отвечая на соответствующий вопрос, там указали, что "статьей 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года закреплено, что в случае разрыва дипломатических отношений между двумя странами "государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами" &quot;К сожалению, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Киев будет неукоснительно придерживаться этого принципа&quot;, - заявили в МИД. Там добавили, что &quot;в текущих условиях остается рассчитывать на то, что Украина, позиционирующая себя в качестве ответственного члена мирового сообщества, будет соблюдать свои международные обязательства, в том числе по Венской конвенции 1961 года, являющейся основным международным договором в сфере дипломатии&quot;.В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. На основе принципа взаимности, Департаментом городского имущества города Москвы было принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Об этом украинская сторона была уведомлена.
https://ria.ru/20240409/zapad-1938739012.html
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в мире, россия, украина, москва
В мире, Россия, Украина, Москва
МИД: Россия ответит Киеву при несоблюдении обязательств по дипсобственности

МИД: Москва не уверена в соблюдении Киевом Венской конвенции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Киеве
Здание посольства РФ в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства РФ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Если Украина не будет соблюдать обязательства по дипсобственности РФ, Москва будет действовать по принципу взаимности, сообщили РИА Новости в МИД России.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет в случае, если Киев не будет соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в отношении нашей собственности, в МИД указали, что "никто не отменял принцип взаимности, который является одним из ключевых в дипломатической практике".
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"Именно этот принцип лежал в основе решения о расторжении мэрией Москвы договора аренды на земельный участок, на котором располагается комплекс зданий посольства Украины в Москве", - напомнили в министерстве. Там добавили, что "это решение было ответной реакцией на недружественные действия Киева, разорвавшего год назад договор аренды земельного участка, на котором размещено наше посольство на Украине".
Отвечая на соответствующий вопрос, там указали, что "статьей 45 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года закреплено, что в случае разрыва дипломатических отношений между двумя странами "государство пребывания должно, даже в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами"
«

"К сожалению, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что Киев будет неукоснительно придерживаться этого принципа", - заявили в МИД. Там добавили, что "в текущих условиях остается рассчитывать на то, что Украина, позиционирующая себя в качестве ответственного члена мирового сообщества, будет соблюдать свои международные обязательства, в том числе по Венской конвенции 1961 года, являющейся основным международным договором в сфере дипломатии".

В середине февраля этого года стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года прошлого года Киевский горсовет объявил о разрыве договора аренды на земельный участок, где располагается комплекс зданий посольства России на Украине. На основе принципа взаимности, Департаментом городского имущества города Москвы было принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины в Москве. Об этом украинская сторона была уведомлена.
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