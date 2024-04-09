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Демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:02 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/demobilizatsiya-1938954439.html
Демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
Демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 09.04.2024
Демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины, предлагают рассмотреть отдельно, сообщает издание... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T22:02
2024-04-09T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
рустем умеров
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины, предлагают рассмотреть отдельно, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в комитете Рады. "Отдельные положения законопроекта, с учётом значительного количества депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учётом вышеуказанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путём рассмотрения в другом законопроекте", - говорится в письме главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к главе украинского минобороны Рустему Умерову, его выложило издание. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Рустем Умеров
Демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

Рада: демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины, предлагают рассмотреть отдельно, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в комитете Рады.
«
"Отдельные положения законопроекта, с учётом значительного количества депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учётом вышеуказанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путём рассмотрения в другом законопроекте", - говорится в письме главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к главе украинского минобороны Рустему Умерову, его выложило издание.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРустем Умеров
 
 
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