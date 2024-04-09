Демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
Рада: демобилизацию хотят исключить из закона об усилении мобилизации в ВСУ
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины, предлагают рассмотреть отдельно, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в комитете Рады.
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"Отдельные положения законопроекта, с учётом значительного количества депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учётом вышеуказанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрения на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путём рассмотрения в другом законопроекте", - говорится в письме главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к главе украинского минобороны Рустему Умерову, его выложило издание.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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