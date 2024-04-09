https://ria.ru/20240409/delo-1938888956.html

Дело женщины, совершавшей обряды над своим ребенком, передали в суд

Дело женщины, совершавшей обряды над своим ребенком, передали в суд - РИА Новости, 09.04.2024

Дело женщины, совершавшей обряды над своим ребенком, передали в суд

Уголовное дело против женщины, которая обвиняется в том, что совершала обряды над собственным ребёнком в сочинском отеле, передано в суд, сообщили в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T16:50

2024-04-09T16:50

2024-04-09T16:50

происшествия

россия

краснодарский край

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело против женщины, которая обвиняется в том, что совершала обряды над собственным ребёнком в сочинском отеле, передано в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Краснодарскому краю. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале управления. Женщина продолжает находиться под арестом, ребёнок с отцом, уточнили в пресс-службе. В конце 2023 года управление также сообщало, что обвиняемая в процессе допроса признала свою вину полностью, доклад по делу был предоставлен председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину.Ранее региональный главк МВД сообщал, что после обращения в полицию жителя Москвы была задержана в одном из отелей Сочи его гражданская жена, которая скрывалась от него с их общим двухлетним ребенком. В номере правоохранители обнаружили женщину и напуганного мальчика, тело которого было покрыто воском, его госпитализировали с признаками простуды. Следствие установило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, связывала, запрещала двигаться, проливая на голову горячий воск. Против женщины возбудили уголовное дело об истязании малолетнего, ее арестовали. Как уточняет кубанский СК, женщине также вменили статью о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 Уголовного кодекса РФ).

https://ria.ru/20240409/satanisty-1938846356.html

россия

краснодарский край

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происшествия, россия, краснодарский край, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)