Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/damba-1938819684.html
В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок
В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок - РИА Новости, 09.04.2024
В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок
Уровень дамбы повышают на пяти участках в Кургане для защиты в паводок, в других местах также идут соответствующие работы на дамбах, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T13:31
2024-04-09T13:31
происшествия
курган
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_441eacf19ab393f1d0c37cee85e6dc26.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень дамбы повышают на пяти участках в Кургане для защиты в паводок, в других местах также идут соответствующие работы на дамбах, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. "Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на пяти участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы, насколько успеваем", - написал он. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка ещё пяти дамбовых сооружений, уточнил он. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938758097_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ece25779672ca4803b1213dabee4dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок

В Курганской области повышают уровень дамбы на пяти участках в условиях паводка

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень дамбы повышают на пяти участках в Кургане для защиты в паводок, в других местах также идут соответствующие работы на дамбах, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на пяти участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы, насколько успеваем", - написал он.
Паводковая ситуация в городе Курган
Курганский губернатор призвал торговые сети "не вздувать цены" в паводок
Вчера, 12:45
Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка ещё пяти дамбовых сооружений, уточнил он.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Уровень воды в Звериноголовском округе вырос более чем на метр
Вчера, 05:46
 
ПроисшествияКурганКурганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала