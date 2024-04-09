В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок
В Курганской области повышают уровень дамбы на пяти участках в условиях паводка
© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень дамбы повышают на пяти участках в Кургане для защиты в паводок, в других местах также идут соответствующие работы на дамбах, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.
"Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на пяти участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы, насколько успеваем", - написал он.
Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка ещё пяти дамбовых сооружений, уточнил он.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.