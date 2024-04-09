https://ria.ru/20240409/damba-1938819684.html

В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок

В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок - РИА Новости, 09.04.2024

В Курганской области повышают уровень дамбы для защиты в паводок

Уровень дамбы повышают на пяти участках в Кургане для защиты в паводок, в других местах также идут соответствующие работы на дамбах, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:31

2024-04-09T13:31

2024-04-09T13:31

происшествия

курган

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Уровень дамбы повышают на пяти участках в Кургане для защиты в паводок, в других местах также идут соответствующие работы на дамбах, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале. "Повышаем уровень дамбы в Кургане сразу на пяти участках. В Вороновке досыпаем уровень до 11 метров. В остальных местах повышаем уровень дамбы, насколько успеваем", - написал он. Кроме того, на территории других муниципалитетов ведется строительство и досыпка ещё пяти дамбовых сооружений, уточнил он. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html

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курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024