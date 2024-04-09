https://ria.ru/20240409/covid-19-1938777224.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю сократилась на 7,2 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю сократилась на 7,2 процента - РИА Новости, 09.04.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю сократилась на 7,2 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T11:05
2024-04-09T11:05
2024-04-09T11:05
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2724 человека с коронавирусом, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 21 524 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 10,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за 14 неделю 69 человек, уточнили в оперштабе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю сократилась на 7,2 процента
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 за неделю составила 13,5 на сто тысяч человек
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 7,2%, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2724 человека с коронавирусом, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 субъектах России, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 21 524 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 10,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за 14 неделю 69 человек, уточнили в оперштабе.