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"Они уже близко". Почему погибший американец звонил родным с того света

"Они уже близко". Почему погибший американец звонил родным с того света - РИА Новости, 09.04.2024

"Они уже близко". Почему погибший американец звонил родным с того света

Десятки жертв, более сотни раненых — и странные звонки с телефона одного из погибших. Трагедия в калифорнийском Чатсуорте оставила после себя вопросы, ответить... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:00

2024-04-09T08:03

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Захар Андреев. Десятки жертв, более сотни раненых — и странные звонки с телефона одного из погибших. Трагедия в калифорнийском Чатсуорте оставила после себя вопросы, ответить на которые не в силах ни следствие, ни наука.Молчание и помехи“Папа, держись! Они (спасатели — Прим. ред.) уже близко”, — 22-летний Си-Джей Пек прокричал эти слова в телефонную трубку вечером 12 сентября 2008 года.Несколько часов назад поезд, на котором ехал его отец, 49-летний Чарльз Пек, на полном ходу столкнулся с товарняком — лоб в лоб. Вестей не было. Семья не находила себе места. Вдруг мобильник Си-Джея завибрировал — на экране высветилось: “Папа”. Молодой человек нажал “ответить”, но услышал лишь молчание и слабые помехи.Перезвонил — попал на автоответчик, который включается, когда устройство не работает. А что если отец сильно пострадал и не может говорить? Или микрофон на его сотовом поврежден? Как бы то ни было, у близких появилась надежда.Мобильники убиваютЧарльз Пек в те дни словно переживал вторую молодость. Только что закончилась черная полоса — тяжелый развод с женой Марией, матерью его троих детей. Начались отношения с давней подругой семьи Андреа Кац.Пек работал агентом по обслуживанию клиентов авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Солт-Лейк-Сити. Пользуясь правом на бесплатные билеты, каждые выходные летал в Калифорнию, где жила возлюбленная. Пара решила съехаться и пожениться.В тот злополучный день Чарльз спешил на собеседование — хотел получить работу в небольшом аэропорту Ван-Найс недалеко от дома невесты. Прямых рейсов в пункт назначения не было. Пришлось выстраивать сложную логистику: самолет, затем поезд.Утром 12 сентября Андреа погладила рубашку, которую жених должен был надеть на собеседование. Пара планировала встретиться на станции Сими-Валли. Пек не доехал всего одну остановку.Потом выяснится, что машинист поезда увлеченно переписывался в телефоне с некими подростками и не заметил красный сигнал светофора. Диспетчеры тоже проспали — то ли человеческий фактор, то ли отказ автоматики.В результате поезд компании Metrolink на скорости почти 70 километров в час столкнулся с грузовым составом, который ехал навстречу. Огромный дизель-электрический двигатель из-за удара оказался в пассажирском вагоне. Трагедия в Чатсуорте унесла жизни 25 человек, 135 пострадали."Мы только начали"Завалы разбирали до утра. Все это время — 11 часов — с номера Чарльза Пека поступали звонки близким: старшему сыну, невесте, отцу, мачехе, брату, сестре. Всего 35 вызовов. Сценарий один и тот же: в трубке молчание и неясные шумы, а при попытке перезвонить — автоответчик.Родственники обзванивали больницы, надеялись, что Пек в одной из них. Тщетно.Последний звонок раздался в 03:28 утра. А примерно через час спасатели нашли Чарльза, он был мертв. Характер повреждений не оставлял сомнений: погиб мгновенно.“Эй, мы же с ним только начали!” — Андреа Кац вспоминает первые мысли, которые пришли ей в голову после того, как выяснилась горькая правда. В интервью спустя пять дней после трагедии она признавалась, что старается не думать о том, как умер возлюбленный: “Предпочитаю думать о том, как он жил”.По словам тех, кто видел Пека в день поездки, он был весел как никогда. Тяжелый период закончился, мечта о новой счастливой жизни вот-вот сбудется. Скорее всего, предполагают близкие, за секунду до гибели Чарльз был по-настоящему счастлив."Злая шутка"Почему все это время родным Пека приходили вызовы с его номера, до сих пор не ясно. Одна из версий — странная причуда техники. Однако механизм сбоя установить трудно, и о других подобных случаях ничего не известно. К тому же непонятно, как объяснить избирательность “звонков с того света” — они поступали только самым близким людям.Другое предположение — чья-то злая шутка. Кто-то мог поднять сотовый, найденный на месте катастрофы. Скептики парируют: район крушения быстро оцепили, лишних людей там не было. По крайней мере не должно было быть.К слову, сам телефон так и не нашли. Предполагают, что устройство полностью уничтожила авария. Правда, непонятно, как мобильник мог подавать сигнал, на который, по сообщениям СМИ, ориентировались спасатели при поиске тела Пека. Над вопросом бьются до сих пор. Но скорее всего, загадка так и не будет раскрыта.

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в мире, солт-лейк-сити, калифорния